الأرصاد: كتلة هوائية حارة وجافة تؤثر على الأردن الثلاثاء

وطنا اليوم:تشهد المملكة الاثنين ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث سيكون الطقس حارًا نسبيًا في معظم المناطق، وحارًا جدًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. كما تتوقع إدارة الأرصاد الجوية ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، بينما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا.

وبحسب التقرير، ستتأثر المملكة الثلاثاء بكتلة هوائية حارة وجافة، حيث يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز معدلاتها العامة بمقدار يتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية. سيستمر الطقس حارًا في معظم المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في ساعات المساء.

وتستمر الأجواء الحارة حتى الأربعاء، حيث يبقى الطقس حارًا في معظم المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع نشاط الرياح خاصة في مناطق البادية. وفي يوم الخميس، ستنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، ولكن يبقى الطقس حارًا في معظم المناطق.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة، فإنها ستتراوح في مختلف المناطق بين 22 و43 درجة مئوية، حيث تسجل أعلى درجات الحرارة في الأغوار الجنوبية، البحر الميت، وخليج العقبة، مع درجات حرارة تصل إلى 43 مئوية.

تُحذر إدارة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في المناطق التي تشهد درجات حرارة مرتفعة، وتدعو إلى اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحرارة الشديدة