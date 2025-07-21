مايكروسوفت تحذّر : هجوم إلكتروني خطير يستهدف خوادم شيربوينت

وطنا اليوم:أعلنت مايكروسوفت عن هجوم إلكتروني جديد من نوع “يوم الصفر” يستهدف خوادم شيربوينت المستخدمة داخل المؤسسات لمشاركة الملفات، وهو لا يشمل النسخة السحابية “شيربوينت أونلاين”.

الهجوم استغل ثغرة أمنية غير معروفة سابقًا، مما جعل آلاف الخوادم حول العالم عرضة للخطر. ويُمكّن المهاجم من انتحال هوية مستخدمين موثوقين، ما يزيد من خطورة الاختراق.

مايكروسوفت أصدرت تحديثاً أمنياً عاجلاً، ودعت المؤسسات لتطبيقه فوراً. كما أوصت بعزل الخوادم عن الإنترنت مؤقتاً إذا تعذّر التحديث.

في هذا السياق، تبين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتابع التحقيق بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، وسط غموض حول هوية الجهات المهاجمة.