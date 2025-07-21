الجغبير: صادراتنا الصناعية إلى سوريا لم تتأثر بتوترات السويداء

وطنا اليوم:اكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان صادرات القطاع الصناعي الى سوريا لم تتأثر بسبب التوترات التي تشهدها محافظة السويداء.

ولفت الجغبير في تصريح الى ان صادرات القطاع الصناعي الى دولة سوريا مازالت ضمن مستوياتها وخاصة المواد الداخلة في عمليات البناء.

وأشار الى أن القطاع الصناعي حقق العديد من النتائج الإيجابية خلال العام الماضي 2024، على الرغم من حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف، إنه ورغم ذلك هناك العديد من المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع الصناعي، والتي ظهرت ضمن نتائج مؤشر الصناعة الأردنية، الذي بين تحقيق الصناعة نمواً ملحوظاً بنسبة 5.2 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.

وأشار إلى تربع القطاع الصناعي على رأس القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني بأكثر من الثلث والبالغ 2.2 بالمئة للنصف الأول من العام الماضي، علاوة على توليد فرص العمل والتي بلغت 3300 فرصة خلال تسعة أشهر من 2024، وفقاً لبيانات الضمان الاجتماعي.

ويسيطر الهدوء على أجواء مدينة السويداء منذ صباح أمس الأحد بعد ساعات من إعلان الحكومة السورية وقف إطلاق النار، وفق ما نقل مراسلان لوكالة فرانس برس وشهود عيان، مع استعادة مجموعات درزية السيطرة على المدينة وإعادة انتشار القوات الحكومية السورية في المنطقة عقب أسبوع من أعمال عنف طائفية أسفرت عن نحو ألف قتيل.

ورصد مراسلان لفرانس برس موجودان على مشارف السويداء قوافل مساعدات إنسانية تتحضر للدخول إلى المدينة، مؤكدين عدم سماع أصوات إطلاق نار أو اشتباكات، وخلو طريق دمشق درعا من مقاتلي العشائر.

وشاهدا انتشارا لقوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في قرى ريف السويداء، دون دخولها إلى المدينة بعد. وأدت أعمال العنف التي اندلعت بين الدروز والبدو السنة في 13 تموز في محافظة السويداء في جنوب سوريا إلى مقتل 1017 شخصا، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان في حصيلة جديدة أعلنها صباح أمس الاحد.