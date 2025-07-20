“صوت الأردن” عمر العبداللات نجم “مهرجان جرش” لهذا العام

وطنا اليوم- عمان- يفتتح “صوت الأردن” الفنان عمر العبداللات، حفلات “مهرجان جرش للثقافة والفنون” لعام 2025، في الأردن يوم الأربعاء المقبل، حيث أنهى تحضيراته للإطلالة على جمهوره في حفل افتتاح المهرجان بدورته التاسعة والثلاثين التي تقام برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، تحت شعار: “هنا الأردن.. ومجده مستمر”.

ويعد حفل افتتاح “مهرجان جرش”، هذا العام مميزاً، حيث تتوجه الأنظار هذا العام للحفل، لمشاركة “صوت الاردن” عمر العبداللات، حيث ينتظر الجمهور إطلالة مطربهم المفضل، مقدماً لهم مجموعة من أعماله الغنائية ، خاصة في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على حضور الحفل .

وقال العبداللات في تصريحات صحافية، أنه أنجز تحضيرات إطلالته على جمهور المهرجان، مبيناً أنه سيقدم مجموعة من أبرز أعماله الفنية.

وأضاف العبداللات: “مشاركتي للمرة السادسة عشرة في مهرجان جرش شرف كبير، واختياري لأكون في حفل الافتتاح مسؤولية كبيرة، تتطلب مني أن أكون على قدر الحدث الفني والثقافي الذي يعكس صورة الأردن إلى العالم، وأعد جمهور بحفل يليق بهم وبذائقتهم”.

في سياق متصل، رحب العبداللات بالمطربين العرب المشاركين في حفلات “مهرجان جرش”، قائلاً: “أرحب بجميع النجوم العرب المشاركين في مهرجان جرش هذا العام، فهم بين أهلهم وناسهم”.

وينطلق “مهرجان جرش للثقافة والفنون” بدورته التاسعة والثلاثين، مساء يوم الأربعاء المقبل 23 تموز الحالي، ويستمر حتى الثاني من آب، مقدماً برنامجاً متنوعاً بين الفعاليات الفنية والثقافية والفلكلورية، بمشاركة 37 دولة من مختلف أنحاء العالم.