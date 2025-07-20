قصة حب تنتهي بصدمة في الصين

وطنا اليوم:في واقعة أثارت موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، أُصيبت فتاة تُدعى “باي” (25 عاماً) بشلل تام، إثر حادث سير مروّع تسبّب فيه صديقها، قبل أن يتخلى عنها بشكل مفاجئ بعد مرور 3 أشهر فقط على الحادث، رغم تعهده بالبقاء إلى جانبها ودعمها.

تعود الواقعة إلى 5 أبريل (نيسان) الماضي، عندما كانت باي تستقل سيارة برفقة صديقها “تشانغ” وعدد من أفراد أسرته، خلال رحلة قرب أحد الخزانات المائية في مقاطعة “قانسو” شمال غربي البلاد.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ساوث تشاينا”، فإن تشانغ فقد السيطرة على السيارة عند انعطافها، حيث انحرف إلى الجهة المقابلة من الطريق، واصطدم بشاحنة قادمة وجهاً لوجه، ثم بسيارة أخرى كانت تسير خلفها.

وقد أظهرت التحقيقات أن تشانغ هو المسؤول الأول عن الحادث، بسبب مخالفته لقواعد المرور بدخوله إلى الاتجاه المعاكس، فيما حُمّلت الشاحنة مسؤولية ثانوية.

إصابات مروعة

بينما نجا تشانغ وأفراد أسرته بإصابات طفيفة، كانت إصابات “باي” مروعة، حيث انتهى بها الحال إلى شلل نصفي دائم، لتتحول حياتها كلياً في لحظة.

وما زاد من فداحة المأساة، هو أن تشانغ، الذي وعدها بدعمها والبقاء إلى جوارها، اختفى بعد ثلاثة أشهر من الحادث، تاركاً إياها تواجه مصيرها المجهول بمفردها، ما دفعها للتفكير في ملاحقته قضائياً للحصول على حقوقها.

تفاعل واسع

الواقعة لاقت صدى واسعاً في الأوساط الصينية، حيث اعتبر كثيرون أن ما فعله الشاب “عمل مخزٍ ولا إنساني”، مطالبين بمحاسبته على الصعيدين القانوني والأخلاقي، فيما تلقى موقف باي تعاطفاً كبيراً، وسط حملات تضامن ودعم على مواقع التواصل الاجتماعي