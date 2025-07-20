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مسؤول إسرائيلي: نناقش إنزالا جويا للمساعدات مع دول إقليمية

27 ثانية ago
RAFAH, GAZA - DECEMBER 22: A Palestinian child, holding empty pot, waits near rubbles to receive food distributed by volunteers for Palestinian families ,displaced to Southern Gaza due to Israeli attacks, in Rafah, Gaza on December 22, 2023. In the Gaza, where Israeli attacks persist, thousands of Palestinians are grappling with food shortages. The city of Rafah, which has become a refuge for tens of thousands displaced due to the Israeli attacks, is facing increasing challenges in sourcing food. (Photo by Abed Zagout/Anadolu via Getty Images)

وطنا اليوم:نقلت قناة “فوكس نيوز” عن مسؤول إسرائيلي تأكيده اليوم الأحد أن تل ابيب”تجري حالياً مناقشة إنزال جوي للمساعدات على قطاع غزة مع 3 دول إقليمية”.
ووفق المسؤول، فإن “إحدى الدول الثلاث تخطط بنشاط للمضي في الإنزال الجوي وبدأت المناقشات قبل 3 أسابيع”.
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن مئات الأشخاص ربما يلقون حتفهم قريبا مع اكتظاظ المستشفيات بمرضى يعانون من الدوار والإعياء بسبب شح الطعام وانهيار عمليات إيصال المساعدات.
وقالت وزارة الصحة التي تسيطر عليها حركة حماس: “أعداد غير مسبوقة من المواطنين المجوعين من كافة الأعمار تصل الى أقسام الطوارئ في حالة إجهاد وإعياء شديدين ونحذر بأن المئات من الذين نحلت أجسادهم سيكونون عرضة للموت المحتم نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجسادهم على الصمود”.
وقالت الأمم المتحدة أيضا اليوم إن المدنيين يتضورون جوعا ويحتاجون إلى تدفق المساعدات على نحو عاجل.
ويقول سكان إن العثور على أغذية أساسية مثل الدقيق (الطحين) بات مستحيلا.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 71 طفلا على الأقل توفوا من سوء التغذية خلال الحرب في حين يعاني 60 ألف طفل من أعراض سوء التغذية.
وذكرت الوزارة في وقت لاحق اليوم أن 18 شخصا ماتوا بسبب الجوع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وزادت أسعار الأغذية بما يفوق قدرة معظم السكان. ويزيد عدد سكان القطاع على مليوني نسمة.
وقال كثيرون تحدثوا إلى عبر تطبيقات للتراسل إن بعضهم لم يتناولوا سوى وجبة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين قال آخرون إنهم لم يتناولوا أي طعام على الإطلاق.
وقال زياد، وهو ممرض في القطاع: “أنا كأب بصحى من الفجر مشان أدور على أكل حتى لو رغيف خبز مشان أطفالي الخمسة اللي عندي، لكن كله على الفاضي”.
وتابع قائلا: “الناس اللي ما ماتت من القصف راح تموت من الجوع. إحنا اللي بدنا إياه إنه الحرب تنتهي، ويصير هدنة حتى لو لشهرين”.
وقال آخرون إنهم يشعرون بالدوار وهم يسيرون في الشارع وإن الكثيرين يتعرضون للإغماء خلال سيرهم. ويترك الآباء الخيام للتهرب من أسئلة أطفالهم عن الطعام.
وطالبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إسرائيل بالسماح بدخول المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات لقطاع غزة. وقالت إن لديها ما يكفي من مواد غذائية لجميع السكان لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولم يسمح لها بالدخول.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه “يعتبر نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مسألة في غاية الأهمية، ويعمل على تمكين دخولها وتسهيله بالتنسيق مع المجتمع الدولي”.


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