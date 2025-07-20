منتدى التواصل يستضيف المدير التنفيذي لمهرجان جرش أيمن سماوي الثلاثاء المقبل

وطنا اليوم: يُنظّم منتدى التواصل لقاءً حواريًا خاصًا مع عطوفة أيمن سماوي، المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 تموز 2025، في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها المنتدى مع شخصيات وطنية وثقافية بارزة.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تستعد فيه مدينة جرش الأثرية لاحتضان فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من المهرجان، الذي يعد من أعرق الفعاليات الثقافية والفنية في الأردن والمنطقة. وسيتناول سماوي خلال اللقاء أبرز محطات المهرجان لهذا العام، والجهود المبذولة لتقديم برنامج متنوع يجمع بين الأصالة والتجديد، إضافة إلى الحديث عن التحديات والفرص التي تواجه المشهد الثقافي الأردني.

ويُتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا نوعيًا من المهتمين بالشأن الثقافي والفني، إلى جانب نخبة من الإعلاميين والمثقفين، ما يعكس أهمية المهرجان كمناسبة وطنية تحتفي بالإبداع الأردني والعربي، وتؤكد على الدور المحوري للثقافة في بناء الوعي وتعزيز الانتماء.

يُذكر أن منتدى التواصل يمثل منصة حوارية تفاعلية تهدف إلى تسليط الضوء على القضايا الوطنية والثقافية والاجتماعية عبر استضافة شخصيات ذات أثر في الحقل العام.