مهرجان الأردن العالمي للطعام يعود من جديد في نسخته الثانية الشهر القادم

وطنا اليوم:يطلق الأردن العنان هذا الصيف لاستكشاف تنوّع غني في النكهات والموروث الاجتماعي والثقافي في فنون الطهي وأطباق الطعام، عبر مهرجان الأردن العالمي للطعام 2025، الذي يُقام في عمّان بين 6 و11 آب/أغسطس، ليشكل الحدث الأبرز في مجال الطبخ وفنون الطهي في المنطقة.

يعود المهرجان هذا العام بنسخته الثانية برؤية فريدة متجددة تحت شعار: “مجتمعون،” ليعكس أحد أوجه الهوية العربية الأصيلة عبر منح الجمهور فرصة لممارسة فنون الطهي وتناول أطباق مميزة من الطعام في أجواء احتفالية جماعية.

ويأتي انعقاد المهرجان في الأردن ليشكل جسرا بين الأصالة والحداثة، وبين المجتمع المحلي وضيوفه من مختلف أرجاء العالم، وبين أصناف الطعام والحكايات التي ترويها.

ونظرا لأهمية الأردن على خارطة السياحة الثقافية في العالم، فإن المهرجان يسلط الضوء على الإرث المميز للطعام الأردني، ويعزّز من مكانة المملكة كوجهة سفر فريدة.

ويستقطب مهرجان الأردن العالمي للطعام 2025 خبراء طهي من الأشهر على مستوى العالم ومن الحائزين على نجمة ميشلان العالمية، وسلاسل مطاعم مرموقة، ورواد أعمال في قطاع الأغذية، ومواهب طهي من مختلف أنحاء العالم.

كما سيشهد المهرجان سلسلة من عروض الطهي الحيّة، ودروس متقدمة في علم الطبخ، وموائد مشتركة تجمع بين طهاة عالميين وأردنيين، لابتكار أطباق حديثة تمزج بين التوجهات العالمية والروح الأصيلة للمطبخ الأردني والشامي.

وقد صُمّم المهرجان ليجذب العائلات، وعشاق الطعام، والمهتمين من السياح والزوار، والمهنيين في قطاع الطهي. وستتضمن فعالياته، على مدار ستة أيام، حفلات موسيقية في الهواء الطلق لكبار الفنانين في العالم العربي، ومناطق تفاعلية للأطفال، ومساحات ثقافية تُبرز ثراء المطبخ الأردني والإقليمي حاضرا ومستقبلا.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، والتي استقطبت عشرات الآلاف من الزوّار وحظيت باهتمام واسع على المستوى الإقليمي والعالمي، تعود نسخة 2025 ببرنامج موسّع، وشراكات دولية جديدة، وجناح خاص تحت عنوان “دبلوماسية الطهي Gastro Diplomcy”، حيث ستشارك السفارات والجاليات المقيمة في الأردن عبر عرض أطباقها الوطنية في مشهد مميز يحتفي بالتبادل الثقافي بين الشعوب.