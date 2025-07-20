ضبط مخالفات وحجز آليات خلال حملة تفتيشية على مواقع استخراج البازلت في الزرقاء

وطنا اليوم:نفذت كوادر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أمس السبت، حملة رقابية ميدانية في منطقة الخربة السمرا بمحافظة الزرقاء، استهدفت الجهات العاملة في خامات البازلت، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، ضمن سلسلة حملات تفتيشية للتصدي للاعتداءات على الثروات الطبيعية، وضبط المخالفات في قطاع التعدين.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، إن الحملة أسفرت عن رصد عدد من المخالفات، تتعلق بنقل مادة البازلت من مواقع غير مرخصة، وعدم الالتزام بشروط السلامة العامة والتشريعات الناظمة لممارسة هذا النشاط، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك حجز الآليات المخالفة، والتحفظ عليها، وتوثيق المخالفات تمهيدا للإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة ماضية في تكثيف الرقابة على المقالع العاملة في مختلف مناطق المملكة، لا سيما تلك التي تشهد نشاطا مرتفعا في استخراج خامات البازلت، مشددا على أن حماية المال العام والثروات الوطنية مسؤولية لا تهاون فيها، وأن الهيئة ملتزمة بدورها التنظيمي والرقابي للحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة.

وثمن السعايدة التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية، ومحافظة الزرقاء، والأجهزة الأمنية، مشيدا بجهود كوادر الهيئة في تنفيذ الحملة.

وأكد استمرار الهيئة في تكثيف الرقابة الميدانية، من خلال حملات تفتيش دورية ومفاجئة، لضمان الالتزام بالقانون، وحماية الثروات الوطنية والبيئة، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد، بما يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.