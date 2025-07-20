خمسة اسماء تتنافس على منصب مدير عام الغذاء والدواء

وطنا اليوم: كتب د. عطا أبو الحاج منصب مدير عام الغذاء والدواء الذي سيتم تعبئته في منتصف شهر ٱب القادم أو أقل بقليل يتنافس عليه خمسة.

وعلمت وطنا اليوم الأخباري بأن من ابرز المرشحين لهذا المنصب كل من: الدكتورة ميرفت الصوت عميدة سابقة في كلية الصيدلة في جامعة اليرموك وعضوة في اكثر من لجنة داخل المؤسسة، وخصوصا اللجان الهامة والحساسة إضافة إلى الدكتور تيسير يونس ممثل القطاع الصحي والطبي والمستلزمات الطبية في غرفة تجارة الاردن والدكتوره الهام خريسات امين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية والتي يشار لها البنان في كل محطة من محطات عملها وخاصة عندما كانت مديرة إدارة التأمين الصحي في الوزارة علاوة أنها تحظى بدعم كبير من أساطين وزارة الصحة وصناع القرار ومتخذوه بالاضافة الى رنا عبيدات و وصال الهقيش وهي موظفة لدى الغذاء والدواء.

وبصرف النظر عن كل الاسماء فأنا نتمنى ان يتم اختيار المناسب لهذه المؤسسة التي تمثل الدرع الحصين الامن والمدفعية التي نحمي بها الغذاء والدواء.