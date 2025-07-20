أورنج الأردن تستمر بريادتها العالمية في خدمة الزبائن مع تجديد شهادة COPC للعام السادس

وطنا اليوم:جددت أورنج الأردن شهادة COPC العالمية للعام 2025، وللسنة السادسة على التوالي، تأكيداً على ريادتها وتميّزها في تجربة الزبائن. وتُعد هذه الشهادة العالمية المرموقة دليلاً على التزام الشركة المستمر بأعلى معايير الجودة في تقديم خدمات الزبائن، ما يضع الشركة في مصاف الشركات الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال.

وتُمنح شهادة COPC للمؤسسات التي تحقق أداءً متميزاً في عمليات الزبائن، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد جهود أورنج الأردن المستمرة في الحفاظ على جودة الخدمات وتعزيزها، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة ومتميزة للزبائن عبر مختلف نقاط التواصل.

بمناسبة تجديد شهادة COPC للسنة السادسة على التوالي، أعرب الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يؤكد التزام الشركة الثابت بتقديم تجارب زبائن استثنائية تواكب أعلى المعايير العالمية. وأكد أن رضا الزبائن يشكّل جوهر نجاح أورنج الأردن ومحركاً أساسياً لاستراتيجيتها في “قيادة المستقبل”. وتُعد COPC أكثر المعايير العالمية صرامة في أداء عمليات تجربة الزبائن، حيث تشكّل مرجعاً دولياً في الجودة والكفاءة ورضا الزبائن. ويعكس هذا الإنجاز المتكرر التزام أورنج الأردن بالتميّز والتحسين المستمر، ويعزز سعيها المتواصل للاستثمار في كوادرها وتقنياتها وخدماتها لتقديم تجارب سلسة، موثوقة وعالية الجودة.

وتواصل أورنج الأردن دورها كقائد رقمي مسؤول، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال العناية بالزبائن، بما يعزز مكانتها ويؤكد التزامها بوضع الزبائن في قلب كافة ابتكاراتها وخدماتها.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة COPC الدولية تعدّ إحدى أبرز المؤسسات في مجال وضع المعايير المتعلقة بمستويات جودة الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة الزبائن في الشركات العالمية، وتقييم أداء الشركات وفقاً لهذه المعايير ومنح شهادات مطابقة الـ COPC.