بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن تستمر بريادتها العالمية في خدمة الزبائن مع تجديد شهادة COPC للعام السادس

دقيقة واحدة ago
أورنج الأردن تستمر بريادتها العالمية في خدمة الزبائن مع تجديد شهادة COPC للعام السادس

وطنا اليوم:جددت أورنج الأردن شهادة COPC العالمية للعام 2025، وللسنة السادسة على التوالي، تأكيداً على ريادتها وتميّزها في تجربة الزبائن. وتُعد هذه الشهادة العالمية المرموقة دليلاً على التزام الشركة المستمر بأعلى معايير الجودة في تقديم خدمات الزبائن، ما يضع الشركة في مصاف الشركات الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتُمنح شهادة COPC للمؤسسات التي تحقق أداءً متميزاً في عمليات الزبائن، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد جهود أورنج الأردن المستمرة في الحفاظ على جودة الخدمات وتعزيزها، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة ومتميزة للزبائن عبر مختلف نقاط التواصل.
بمناسبة تجديد شهادة COPC للسنة السادسة على التوالي، أعرب الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، عن فخره بهذا الإنجاز الذي يؤكد التزام الشركة الثابت بتقديم تجارب زبائن استثنائية تواكب أعلى المعايير العالمية. وأكد أن رضا الزبائن يشكّل جوهر نجاح أورنج الأردن ومحركاً أساسياً لاستراتيجيتها في “قيادة المستقبل”. وتُعد COPC أكثر المعايير العالمية صرامة في أداء عمليات تجربة الزبائن، حيث تشكّل مرجعاً دولياً في الجودة والكفاءة ورضا الزبائن. ويعكس هذا الإنجاز المتكرر التزام أورنج الأردن بالتميّز والتحسين المستمر، ويعزز سعيها المتواصل للاستثمار في كوادرها وتقنياتها وخدماتها لتقديم تجارب سلسة، موثوقة وعالية الجودة.
وتواصل أورنج الأردن دورها كقائد رقمي مسؤول، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال العناية بالزبائن، بما يعزز مكانتها ويؤكد التزامها بوضع الزبائن في قلب كافة ابتكاراتها وخدماتها.
 ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة COPC الدولية تعدّ إحدى أبرز المؤسسات في مجال وضع المعايير المتعلقة بمستويات جودة الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة الزبائن في الشركات العالمية، وتقييم أداء الشركات وفقاً لهذه المعايير ومنح شهادات مطابقة الـ COPC.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:53

البريد الأردني ومركز التوثيق الملكي الهاشمي يقيمان معرض البرق والبريد والهاتف

14:49

نادي حمادة الرياضي ينتخب هيئة إدارية جديدة

14:28

النيابة العامة تُخلي سبيل النائب ينال فريحات بكفالة

14:18

ضبط 5 اعتداءات على نبعة وادي السير لمنع تعبئة المياه غير الصالحة للشرب

14:14

البنك الدولي يدرس تقديم تمويل إضافي لمشروع يعزز الزراعة المستدامة

14:08

بدء الفصل الدراسي الأول في الجامعات الرسمية 28 أيلول المقبل

13:07

كابيتال بنك يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأردني للمبارزة

13:01

توقيف النائب ينال فريحات على خلفية منشور داعم للجماعة المحظورة

12:59

الأردن يؤكد دعمه للحلول السلمية ويبارك اتفاق الكونغو في الدوحة

12:55

رسوم على الفيزا الأمريكية ضمن قانون ترامب الجديد

12:38

رسالة الى دولة رئيس الوزراء : لا نريد وزراء نريد رجال دولة

12:36

الراشد يكتب مهرجان جرش: قصة نجاح مستمرة وإدارة فذة لواحة الثقافة والفن

وفيات
وفيات الأحد 20-7-2025وفيات الجمعة 18-7-2025الشاب أسامه فراس عواودة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-7-2025وفيات الأربعاء 16-7-2025