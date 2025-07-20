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تمهيدا لعملية برية.. الاحتلال ينذر لأول مرة بإخلاء مناطق في دير البلح

18 ثانية ago
تمهيدا لعملية برية.. الاحتلال ينذر لأول مرة بإخلاء مناطق في دير البلح

وطنا اليوم:أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، للمرة الأولى إنذارات إخلاء جديدة إلى الفلسطينيين في منطقة دير البلح بوسط قطاع غزة، تمهيدا لتوسيع نطاق حرب الإبادة عبر تنفيذ عملية برية في المنطقة.
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة “إكس”: على جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، في البلوكات 130، 132-134، 136-139، 2351، بما في ذلك المتواجدين داخل الخيام الموجودة في المنطقة، الإخلاء فورا”.

ودعا أدرعي الفلسطينيين بالمناطق المذكورة إلى التوجه جنوبا نحو منطقة المواصي.
وأرفق أدرعي خريطة توضح المناطق التي ينذر الجيش بإخلائها، وتضم خيام نازحين.
وتوعد أدرعي بتوسيع نطاق الإبادة عبر تنفيذ “عملية برية” لأول مرة في المناطق التي حددها الإنذار.
وأضاف: “يوسّع الجيش الإسرائيلي أنشطته في هذه المنطقة ليعمل في منطقة لم يعمل فيها من قبل”.
وكان الجيش الإسرائيلي أصدر منذ شهر مارس/ آذار عشرات الإنذارات في شمالي وجنوبي قطاع غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية: “لأول مرة منذ بداية الحرب، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذير إخلاء لسكان دير البلح وسط قطاع غزة”.
وأضافت: “حتى الآن، لم يناور الجيش الإسرائيلي في منطقة المخيمات الوسطى ومخيم دير البلح خوفا على سلامة الرهائن (الأسرى) المحتجزين في المنطقة”.


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