بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

صدق أو لا تصدق .. 20 فتاة تقدم لطلب يدهن رؤساء حكومات سابقين تطلّقن

26 ثانية ago
صدق أو لا تصدق .. 20 فتاة تقدم لطلب يدهن رؤساء حكومات سابقين تطلّقن

وطنا اليوم:أعلن قاضي القضاة في الاردن الأسبوع الماضي عن ما أسماه بإستقرار نسبة الطلاق عند معدلاتها السنوية معتبرا بان عدد عقود الزواج زاد في العام الاخير فيما إستقرت نسبة الطلاق بين الاردنيين عند حالتين تقريبا لكل الف نسمة.
لاحقا نقل عن قاضي القضاة القول بان الدائرة تعاملت مع 381 الف قضية تنفيذ شرعية.
تسببت الإعلانات بموجة عاتية من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي وعبر مجموعة واتس اب اعلن الخبير الصناعي جليل خليفة انه لن يطلب من مسؤول حالي او سابق ترأس جاهة خطبة وعرس تخصه.
وبرز تعليق خليفة في اطار التفاعل مع ما قاله عالم إجتماع أردني معروف هو الدكتور محمد الخزاع عبر خاصية انستغرام حيث نصح علنا الشباب الاردني بان لا يستعينوا بعد الان باي رئيس وزراء سابق لترأس جاهات الخطبة التي تخصهم.
وكشف الخزاعي في حديثه عن رقم مثير قائلا بان السنة الماضية فقط تطلقت 20 بنتا على الاقل طلبن في الجاهة الرئيسية من رؤساء حكومات سابقة.
واعتبر الخزاعي ان تقدم رؤساء الحكومات للجاهات في الخطبة قد يمثل فألا سيئا مشيرا الى ان المديونية ارتفعت في عهد هؤلاء ثم نقل خليفة عبر واتس اب عن أحد الفنادق الكبرى في عمان القول بان إدارة الفندق في احدى السنوات وهي تخطط لتكريم من احتفل بالفندق بالزواج اكتشفت ان هؤلاء 65 % منهم تطلقوا في نفس العام.
وعبر منصة فيسبوك شدد عبد الحليم النمر على ضرورة ان تتوقف الجاهات تماما وأن تخفف العائلات على الشبان المقبلون على الزواج وقال علي العمادي تعليقا بأن “عدد العانسات” زاد بسبب البطالة وعدم وجود وظائف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:28

الأمن العام يحقق في وفاة موقوف بعد إسعافه من شرطة الرمثا

10:25

الاقتصاد الأردني بين الكفاءة التشغيلية والعدالة الاجتماعية: خلل في المقومات وانحراف في المعايير

10:16

توصيات علمية بضرورة دمج مفاهيم الأمن السيبراني في المناهج

10:07

15 إصابة بحوادث سير متفرقة على شوارع المملكة

09:58

الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتدخل دولي عاجل

09:57

التعديل الوزاري قرار شعبي وليس رسمي

09:55

هاي سُمعة بلد ؟؟ ؟

09:54

فرعون لا يغرق، بل يتحدث على أثير “البودكاست”

09:53

هل سيترجل الفارس عن حصانه؟ | عصام المساعيد يودّع فرسان التغيير… ومقاعد القيادة تتهيّأ لغيابه الثقيل

09:51

الرجال لا يبدّلون مواقفهم… حتى إن تبدّلت مواقعهم

09:50

الرواشدة وسماوي يتفقدان الاستعدادات النهائية لمهرجان جرش

09:41

الأردن يوقع اتفاقيات تمويل ومنح بـ5.7 مليار دولار دعمًا للتنمية والتحديث الاقتصادي

وفيات
وفيات الجمعة 18-7-2025الشاب أسامه فراس عواودة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-7-2025وفيات الأربعاء 16-7-2025وفيات الثلاثاء 15-7-2025