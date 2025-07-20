صدق أو لا تصدق .. 20 فتاة تقدم لطلب يدهن رؤساء حكومات سابقين تطلّقن

وطنا اليوم:أعلن قاضي القضاة في الاردن الأسبوع الماضي عن ما أسماه بإستقرار نسبة الطلاق عند معدلاتها السنوية معتبرا بان عدد عقود الزواج زاد في العام الاخير فيما إستقرت نسبة الطلاق بين الاردنيين عند حالتين تقريبا لكل الف نسمة.

لاحقا نقل عن قاضي القضاة القول بان الدائرة تعاملت مع 381 الف قضية تنفيذ شرعية.

تسببت الإعلانات بموجة عاتية من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي وعبر مجموعة واتس اب اعلن الخبير الصناعي جليل خليفة انه لن يطلب من مسؤول حالي او سابق ترأس جاهة خطبة وعرس تخصه.

وبرز تعليق خليفة في اطار التفاعل مع ما قاله عالم إجتماع أردني معروف هو الدكتور محمد الخزاع عبر خاصية انستغرام حيث نصح علنا الشباب الاردني بان لا يستعينوا بعد الان باي رئيس وزراء سابق لترأس جاهات الخطبة التي تخصهم.

وكشف الخزاعي في حديثه عن رقم مثير قائلا بان السنة الماضية فقط تطلقت 20 بنتا على الاقل طلبن في الجاهة الرئيسية من رؤساء حكومات سابقة.

واعتبر الخزاعي ان تقدم رؤساء الحكومات للجاهات في الخطبة قد يمثل فألا سيئا مشيرا الى ان المديونية ارتفعت في عهد هؤلاء ثم نقل خليفة عبر واتس اب عن أحد الفنادق الكبرى في عمان القول بان إدارة الفندق في احدى السنوات وهي تخطط لتكريم من احتفل بالفندق بالزواج اكتشفت ان هؤلاء 65 % منهم تطلقوا في نفس العام.

وعبر منصة فيسبوك شدد عبد الحليم النمر على ضرورة ان تتوقف الجاهات تماما وأن تخفف العائلات على الشبان المقبلون على الزواج وقال علي العمادي تعليقا بأن “عدد العانسات” زاد بسبب البطالة وعدم وجود وظائف.