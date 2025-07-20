15 إصابة بحوادث سير متفرقة على شوارع المملكة

وطنا اليوم:أكّد مندوب إدارة السير أن كوادر الإدارة بدأت منذ ساعات الصباح الباكر بالانتشار على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في العاصمة والمحافظات، استعدادًا لاستقبال الحركة المرورية المتوقعة التي تشهدها الشوارع تزامناً مع بدء الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأوضح أن حركة السير اتسمت بالكثافة والنشاط، خاصة في المناطق الحيوية ومداخل المدن، مشيراً إلى أن كوادر السير تعمل على تسهيل انسيابية المرور ومنع أي ازدحامات أو اختناقات مرورية، إضافة إلى التعامل الفوري مع أي أعطال أو حوادث قد تؤثر في حركة المركبات.

ومن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال الساعات الماضية، كانت ضمن اختصاص جنوب عمان “جاوا” شارع الـ 40 مع حادث تصادم بين مركبتين، ونتج عن الحادث 5 إصابات وأضرار مادية بالمركبات، وعُلِّل سبب الحادث بمخالفة قواعد وأولويات المرور من قبل سائق إحدى المركبات. وضمن اختصاص شرق عمان، تم التعامل مع حادث تصادم بين ثلاث مركبات ونتج عنه إصابتان وأضرار مادية بالمركبات.

من جانبه، قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية بالتزامن مع بداية الأسبوع، وجميع الطرق سالكة ولا عوائق تذكر على الطرق الخارجية.

وبيّن أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم بين مركبتين شحن على الطريق الصحراوي ما بعد جسر الكرك باتجاه الجنوب، نتج عنه إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى الكرك الحكومي، وتم التعامل مع الأثر المروري ورفع العوائق من الموقع. كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة في منطقة الحسا باتجاه الجنوب نتج عنه إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مستشفى الطفيلة الحكومي.

كما تم التعامل مع حادث تدهور مركبة واستقرارها خارج حرم الشارع العام على طريق الزرقاء الأزرق باتجاه حدود العمري، نتج عنه إصابة متوسطة تم إسعافها إلى مركز صحي الأزرق.

وأشار إلى أن أسباب الحوادث المذكورة عُلِّلت بتغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة.

وأضاف أنه تم ضبط عدد من المخالفات أبرزها السرعات العالية، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 200 كم/ساعة على الطريق الصحراوي، وتم إجراء اللازم من قبل الدورية العاملة على الطريق الصحراوي محطة الأبيض الأمنية. كما تم ضبط مركبة أخرى تسير بسرعة 170 كم/ساعة وتم إجراء اللازم.

وأشار إلى أنه تم ضبط مجموعة من المخالفات كاستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، وعدم التقيد بالمسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب لمركبات الشحن والحافلات والركوب المتوسط، وقطع الجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة والتي تعتبر من المخالفات الخطرة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث التي ينتج عنها وفيات وإصابات.

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والالتزام بالسرعات المقررة والابتعاد عن المخالفات الخطرة والابتعاد عن مشتتات الانتباه أثناء القيادة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وإلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمستحقيها على مدار الأربع والعشرين ساعة