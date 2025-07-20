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الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتدخل دولي عاجل

52 ثانية ago
الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتدخل دولي عاجل

وطنا اليوم:أطلقت الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية اليوم تحذيراً شديد اللهجة من كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة، مؤكدة أن سلاح التجويع يُستخدم بشكل ممنهج ضد المدنيين، بينما تتفاقم الأوضاع المعيشية وتتوقف سبل الإغاثة الأساسية، ما يهدد بانهيار كامل للمنظومة الصحية والإنسانية.

وفي تصريح مؤثر، قال الناطق الإعلامي للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، الدكتور محمد حسن الطراونة: “ما نراه في غزة هو جريمة ضد الإنسانية. الغذاء ينفد بوتيرة كارثية، والمدنيون الأبرياء الذين يبحثون عن لقمة العيش يواجهون خطر الموت. هذا ليس مجرد نقص في الموارد، بل هو استخدام متعمد للتجويع كسلاح، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه.”

وأشار الدكتور الطراونة إلى الصدمة التي أصابت الكوادر الطبية بتوقف برنامج الغذاء العالمي (بنك الطعام) عن توفير الوجبات للمستشفيات المتبقية، قائلاً: “تخيل أن الأطباء والممرضين، الذين يكافحون لإنقاذ الأرواح في ظروف أشبه بالحرب، أصبحوا هم أنفسهم محرومين من الغذاء. هذا يهدد قدرتهم على الاستمرار، ويضع حياة آلاف المرضى والجرحى على المحك. إنهم خط الدفاع الأخير، ويجب حمايتهم ودعمهم لا تجويعهم.”

وشدد الدكتور الطراونة على أن حماية المدنيين أينما كانوا، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية على نطاق واسع ودون أي قيود، ليست مجرد مطالب، بل هي التزامات قانونية وأخلاقية على المجتمع الدولي.

وأضاف الدكتور الطراونة بنبرة حاسمة: “نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان على حياة المدنيين. يجب وقف إطلاق النار فوراً وبلا شروط، ويجب إدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري وكامل إلى غزة. ليس لدينا خيار آخر سوى إنهاء هذا التجويع المتعمد الذي يمزق أرواح الأبرياء. المعاناة الإنسانية في غزة تجاوزت كل الحدود!”

واختتم الدكتور الطراونة تصريحه بنداء للمنظمات الدولية والإنسانية: “إن الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية تدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه هذه الكارثة الإنسانية. يجب أن نتحد لإنهاء هذا الكابوس وضمان أن لا يُستخدم الغذاء أبداً كسلاح حرب.”


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