بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إرشادات من هيئة الاتصالات لتقليل كلفة التجوال الدولي

12 ثانية ago
إرشادات من هيئة الاتصالات لتقليل كلفة التجوال الدولي

وطنا اليوم:أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، أن خدمة التجوال الدولي تُعد من الخدمات الأعلى تكلفة، ولذلك ينبغي على المستخدمين الالتزام ببعض الإرشادات العامة عند استخدامها.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن من أبرز الإرشادات أثناء التجوال الدولي: إيقاف خدمة “التواجد الدائم على الإنترنت” في الهاتف الخلوي في حال عدم الحاجة لاستخدامها نظراً لتكلفتها العالية، كما يُنصح بالاعتماد على شبكة “الواي فاي” للحصول على خدمة الإنترنت عند توفرها.
وشدّد على ضرورة التحقق والاستفسار حول حزم التجوال الدولي التي يتم الاشتراك بها من خلال شركات الاتصالات المرخصة في المملكة، ومعرفة آلية الاشتراك بها، وموعد تفعيلها عند الاشتراك، وكيفية إلغائها، وأية معلومات أخرى ذات صلة.
ودعا إلى اختيار الشبكة يدويًا، بما يتيح تحديد شبكة المشغّل الأنسب من حيث السعر والجودة، وفقًا لاحتياجات المستخدم؛ مشيرًا الى أن إبقاء الجهاز على الوضع التلقائي يؤدي إلى الاتصال بالشبكة الأقوى تلقائيًا، ما قد يترتب عليه تكاليف أعلى للمكالمات.
ولفت السرحان، إلى أنه يمكن تخفيض قيمة الفاتورة من خلال إيقاف خدمة البريد الصوتي والخدمات المشابهة، لتفادي تحويل المكالمات والرسائل إلى الهاتف أثناء التواجد خارج المملكة، وما قد يترتب على ذلك من رسوم إضافية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:23

القوات المسلحة تسقط 310 طائرات مسيّرة خلال مراقبة الحدود في 6 أشهر

09:16

الاحتلال يتفاوض مع المقاومة وتقديرات بقرب التوصل لاتفاق بغزة

09:12

الأحد: أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق

01:08

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخماش وجبران

23:21

تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين: الحجز المسبق شرط أساسي للدخول

18:24

مناشدات بمراجعة السرعات المقررة على الطريق الصحراوي بما ينسجم مع معايير المنطق والسلامة

18:04

جناح السفارات… نافذة على العالم بتنوعه الثقافي والكويت وكوريا تتألقان بعروض أصيلة وتفاعلية

17:07

جرش : الفن والثقافة ترسم صورة مشرقة للوطن 

17:03

صرخة رجاء من بين الركام

16:50

“الأردن بيتُنا… وشراكتنا فيه مسؤوليةٌ لا تقبل العبث”

15:58

(2) مليار دينار فاتورة تقاعد الضمان المتوقّعة للعام 2025

15:46

مدير الأمن العام يكرّم ألوية متقاعدين

وفيات
وفيات الجمعة 18-7-2025الشاب أسامه فراس عواودة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-7-2025وفيات الأربعاء 16-7-2025وفيات الثلاثاء 15-7-2025