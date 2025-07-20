إرشادات من هيئة الاتصالات لتقليل كلفة التجوال الدولي

وطنا اليوم:أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، أن خدمة التجوال الدولي تُعد من الخدمات الأعلى تكلفة، ولذلك ينبغي على المستخدمين الالتزام ببعض الإرشادات العامة عند استخدامها.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن من أبرز الإرشادات أثناء التجوال الدولي: إيقاف خدمة “التواجد الدائم على الإنترنت” في الهاتف الخلوي في حال عدم الحاجة لاستخدامها نظراً لتكلفتها العالية، كما يُنصح بالاعتماد على شبكة “الواي فاي” للحصول على خدمة الإنترنت عند توفرها.

وشدّد على ضرورة التحقق والاستفسار حول حزم التجوال الدولي التي يتم الاشتراك بها من خلال شركات الاتصالات المرخصة في المملكة، ومعرفة آلية الاشتراك بها، وموعد تفعيلها عند الاشتراك، وكيفية إلغائها، وأية معلومات أخرى ذات صلة.

ودعا إلى اختيار الشبكة يدويًا، بما يتيح تحديد شبكة المشغّل الأنسب من حيث السعر والجودة، وفقًا لاحتياجات المستخدم؛ مشيرًا الى أن إبقاء الجهاز على الوضع التلقائي يؤدي إلى الاتصال بالشبكة الأقوى تلقائيًا، ما قد يترتب عليه تكاليف أعلى للمكالمات.

ولفت السرحان، إلى أنه يمكن تخفيض قيمة الفاتورة من خلال إيقاف خدمة البريد الصوتي والخدمات المشابهة، لتفادي تحويل المكالمات والرسائل إلى الهاتف أثناء التواجد خارج المملكة، وما قد يترتب على ذلك من رسوم إضافية.