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الأحد: أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق

22 ثانية ago
الأحد: أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق

وطنا اليوم:يكون الطقس اليوم الأحد، صيفيا اعتياديا في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
اما الثلاثاء، فتتأثر المملكة بكتلة هوائية حارة، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي 4 درجات مئوية، ويصبح الطقس حارا في اغلب المناطق، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
و يبقى الطقس يوم الاربعاء حارا في اغلب المناطق، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 16, وفي مرتفعات الشراة 28 – 17, وفي مناطق البادية 36 – 21, وفي مناطق السهول 32 – 20, وفي الأغوار الشمالية 40 – 24, وفي الأغوار الجنوبية 42 – 27, وفي البحر الميت 41 – 26، وفي خليج العقبة 40 – 26 درجة مئوية.


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