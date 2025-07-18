محمد حماقي يعود إلى جرش بعد عقد من الغياب: ليلة رومانسية تضيء المسرح الجنوبي

وطنا اليوم-جرش – في ليلة ينتظرها عشاق الطرب الرومانسي، يطل النجم المصري محمد حماقي على جمهوره الأردني بعد غياب دام عشر سنوات عن مهرجان جرش للثقافة والفنون، ليحيي سهرة استثنائية على خشبة المسرح الجنوبي يوم الجمعة الموافق 1 آب 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويعد هذا الحفل من أبرز فعاليات المهرجان لهذا العام، حيث من المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا لعشاق الفنان حماقي، الذي اشتهر بصوته العذب وأغانيه الرومانسية التي لامست قلوب الجماهير في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وتنظم الحفل إدارة مهرجان جرش بالشراكة مع عدد من الجهات الراعية والداعمة، في إطار سعيها لتقديم محتوى فني متنوع يجمع بين الأصالة والتجديد، ويعكس الحضور العربي المميز في المهرجان.

للحضور وشراء التذاكر: التذاكر متوفرة عبر موقع:

tahkikra.com

ملاحظة: المقاعد محدودة، والحفل يُتوقع أن يكون من أكثر سهرات المهرجان ازدحامًا.