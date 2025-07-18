“النهر لن يفصلني عنك”… نبض الحكاية

وطنا اليوم-في إطار مهرجان جرش للثقافة والفنون، تُقدَّم المونودراما الأردنية “النهر لن يفصلني عنك”، وهي تجربة مسرحية تتجاوز الشكل التقليدي للعروض، لتغوص في أعماق الوجدان الإنساني.

ينبع هذا العرض من روح الأرض الأردنية، ويُجسد بصوتٍ أنثوي خالص، حيث تتّحد لغة الجسد مع مشاعر الشجن، والحنين، والانتماء. هو أكثر من أداء مسرحي… إنه حكاية وطن، وصرخة محبة، وهمس ذاكرة، تمتزج فيه الكلمات بالحركة، لتخلق جسراً شعرياً يعبر بنا نحو الضفة الأخرى من الإحساس.

عرض لا يُفوت… يجسّد فلسطين الحاضرة في القلب، والأردن الممتد بالوفاء.