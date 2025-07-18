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مأساة مزدوجة في القاهرة.. انهيار عقارين في ساعة واحدة

29 ثانية ago
مأساة مزدوجة في القاهرة.. انهيار عقارين في ساعة واحدة

وطنا اليوم:شهدت العاصمة المصرية، اليوم الجمعة، انهيار عقارين في منطقتي مصر القديمة وشبرا، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بينما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها في البحث عن ناجين تحت الأنقاض.
وتلقت محافظة القاهرة بلاغاً بانهيار عقار مكون من طابق أرضي وطابقين في شارع أبو السعود بحي مصر القديمة. وأكدت السلطات أن العقار كان خالياً من السكان بسبب صدور قرار بهدمه نتيجة خطورته، إلا أن أربعة عمال تسللوا إليه في محاولة للحصول على أخشابه، مما أدى إلى انهياره عليهم.
وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال العمال الأربعة وهم مصابون، وتم نقلهم إلى مستشفى المبرة لتلقي العلاج.
في الوقت نفسه، وقع انهيار آخر في عقار بمنطقة منية السيرج بحي شبرا شمال القاهرة، وأسفر الحادث عن وفاة أحد السكان وإصابة أربعة آخرين، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين آخرين تحت الركام.

تكرار حوادث الانهيارات
وتتكرر حوادث انهيار العقارات في عدد من المحافظات المصرية، أبرزها القاهرة والإسكندرية، نتيجة انتشار المباني العشوائية والمخالفة. وتشير الإحصاءات إلى وجود أكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، من بينها أكثر من مليوني مخالفة تم تسجيلها في السنوات الأخيرة.
وفي محاولة لمواجهة هذه الظاهرة، شكل مجلس النواب المصري لجنة لحصر المباني المخالفة والآيلة للسقوط، مع العمل على إخلاء تلك المهددة بالانهيار وتعويض السكان بمساكن بديلة.


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