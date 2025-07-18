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جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري للسكان شمالي غزة

10 ثواني ago
جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري للسكان شمالي غزة

وطنا اليوم:أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أوامر إخلاء قسري يطالب فيه المدنيين المقيمين في شمال قطاع غزة بضرورة الإخلاء الفوري والتوجه إلى الجنوب نحو منطقة المواصي غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.
وطالب جيش الاحتلال سكان منطقة بيت لاهيا وأحياء عبد الرحمن والكرامة من سكان البلوكات 975، 979، 980، 982، 983 بإخلاء مناطقهم والتوجه إلى منطقة الموصي


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