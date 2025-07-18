درجات حرارة عشرينية متوقعة في هذه المناطق السبت

وطنا اليوم:ذكر موقع “طقس العرب” أن يشهد يوم غد السبت، انخفاضا في درجات الحرارة على عموم مناطق الأردن، حيث تشير الخرائط الجوية إلى اندفاع كتلة هوائية باردة نسبياً مقارنة بالحرارة المرتفعة التي سادت الأيام الماضية، وذلك بفعل انسحاب المرتفع العلوي والكتلة الهوائية الحارة المرافقة له نحو الجنوب.

وفي التفاصيل، تنخفض درجات الحرارة نهار السبت قليلاً لتصبح حول معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام، مع أجواء صيفية اعتيادية في عموم المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

والرياح ستكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر.

أما ليلاً، فالأجواء ستكون لطيفة في معظم المناطق، بينما ستكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وبشكل غير معتاد في قلب الصيف، يتوقع أن تسجل درجات حرارة عشرينية في بعض المناطق. وبفضل اندفاع كتلة هوائية بحرية ورطبة نحو المملكة، يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة العظمى في بعض المرتفعات الجبلية العالية إلى ما دون الـ30 درجة مئوية، مع درجات حرارة تتراوح بين منتصف ونهاية العشرينات في مناطق مختلفة. وتعتبر هذه الظاهرة غير شائعة خاصة في هذه الفترة من العام التي عادةً ما تكون الأشد حرارة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة نهار السبت في بعض المرتفعات الجبلية:

رأس منيف / عجلون: 27/15

سوف / جرش: 29/17

خلدا / غرب عمان: 29/17

تلاع العلي / غرب عمان: 29/17

المزار الجنوبي / الكرك: 28/17

الرشادية / الطفيلة: 26/15

الشوبك / معان: 27/16

وأوضح المختصون في “طقس العرب” أن انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 30 درجة مئوية يُعتبر غير معتاد في مثل هذا الوقت من الصيف، خاصة مع اقتراب الثلث الأخير من شهر تموز وبداية أغسطس، حيث تكون هذه الفترة عادةً هي الأشد حرارة في العام