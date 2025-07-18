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مستشفى السويداء يعلن استقبال أكثر من 400 جثة منذ الاثنين

28 ثانية ago
مستشفى السويداء يعلن استقبال أكثر من 400 جثة منذ الاثنين

وطنا اليوم:استقبل المستشفى الحكومي في مدينة السويداء في جنوب سوريا أكثر من 400 جثة منذ صباح الاثنين، بينها جثامين لنساء وأطفال، بحسب ما أفاد الطبيب العامل في المستشفى ونقيب الأطباء في السويداء عمر عبيد.
وقال الطبيب “البرادات لم تعد تتسع، الجثث انتفخت (…) بالتأكيد هناك أكثر من 400 شهيد ما بين نساء وأطفال ومسنين ومقاتلين”، وذلك إثر أعمال العنف التي اندلعت الأحد بين مقاتلين من العشائر والبدو ومجموعات درزية.
وتدور مواجهات في محيط مدينة السويداء في جنوب سوريا.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الجمعة، أن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا نفى تقارير عن انتشار قوات حكومية في محافظة السويداء.
وكان متحدث باسم الوزارة قال لرويترز في وقت سابق، إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لوقف القتال بين العشائر الدرزية والبدوية.
وقال مسؤول إسرائيلي الجمعة إن إسرائيل ستسمح بدخول محدود للقوات السورية إلى محافظة السويداء بجنوب سوريا لمدة 48 ساعة بالنظر لحالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لصحفيين “في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في جنوب غرب سوريا، وافقت إسرائيل على السماح بدخول محدود لقوات الأمن الداخلي (السورية) إلى محافظة السويداء لمدة الثماني والأربعين ساعة المقبلة”.
ونزح نحو 80 ألف شخص من مناطق سكنهم في محافظة السويداء في جنوب سوريا، بحسب ما أفادت المنظمة الدولية للهجرة.
وأوردت المنظمة في بيان أن “79 ألفا و339 شخصا نزحوا منذ 13 تموز، من ضمنهم 20 ألفا و19 شخصا نزحوا في 17 تموز”، مضيفة أن “الخدمات الأساسية في السويداء” من كهرباء وماء “انهارت”، فضلا عن “نقص بالوقود شلّ حركة النقل وعرقل عمليات الاجلاء الطارئة”.


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