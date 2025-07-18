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حركة سياحية نشطة تدفع عجلة التنمية المحلية في عجلون

9 ثواني ago
حركة سياحية نشطة تدفع عجلة التنمية المحلية في عجلون

وطنا اليوم:شهدت محافظة عجلون اليوم الجمعة، حركة سياحية عالية تركزت في عدد من المواقع الدينية والسياحية البارزة منها كنيسة مار إلياس وتلفريك عجلون وقلعة عجلون، وسط إقبال لافت من الزوار المحليين والسياح العرب والأجانب.
وقال مدير سياحة محافظة عجلون فراس الخطاطبة، إن المحافظة تشهد نموا ملحوظا في أعداد الزوار لا سيما من الوفود القادمة من الدول المجاورة ضمن برامج الحج المسيحي التي تشمل زيارة مواقع دينية بارزة ككنيسة سيدة الجبل وموقع مار إلياس، مشيرا إلى أن المديرية تعمل على تكثيف الجهود الترويجية للمواقع السياحية والدينية في مختلف مناطق المحافظة.
وأكد الخطاطبة، أن المحافظة تشهد حركة سياحية نشطة، ترافقت مع نشاط تجاري ملحوظ في قطاع المطاعم والمنشآت الفندقية والمتنزهات وذلك في مختلف المواقع السياحية والأثرية والوجهات المنتشرة في المحافظة، مبينا أن هذا التفاعل يعكس الأثر الإيجابي المباشر للحركة السياحية على الاقتصاد المحلي ودور القطاع السياحي في تحفيز مختلف القطاعات الخدمية.
وقال القائم بأعمال مدير محمية غابات عجلون عدي القضاة، إن المحمية شهدت حركة سياحية نشطة، مبينا أن التنوع البيئي والطبيعي الذي تتمتع به المحمية يجعلها وجهة مفضلة للزوار على مدار العام.
وأشار إلى أن كوادر الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تعمل على توفير أفضل الخدمات البيئية والإرشادية للزوار، مؤكدا أهمية السياحة البيئية في دعم جهود الحماية وتعزيز فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي وإبراز عجلون كوجهة سياحية متكاملة تجمع بين الطبيعة والتاريخ.


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