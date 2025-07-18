عشائر أهل الجبل في الأردن: ما يحدث في السويداء جرائم إبادة

وطنا اليوم:أعربت عشائر أهل الجبل في الأردن “الشرفات، والمساعيد، والعظامات، والزبيد”، إلى جانب عشائر الغياث الشمرية، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ”جرائم إبادة جماعية وتهجير قسري” يتعرض لها أبناء العشائر البدوية في محافظة السويداء السورية، متهمين مجموعات طائفية مسلحة بالوقوف خلف تلك الانتهاكات.

وفي بيان مشترك صدر عن هذه العشائر، شدد الموقعون على ضرورة تحرك الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف ما يجري، والتحقيق في الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، مؤكدين تضامنهم الكامل مع “أهل جبل العرب” في وجه ما وصفوه بـ”الإرهاب المنظم الذي يهدد السلم الأهلي في الجنوب السوري والمنطقة”.

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن أبناء عشائر أهل الجبل في الأردن

(عشائر الشرفات، المساعيد، العظامات، الزبيد)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن أبناء عشائر أهل الجبل في الأردن، من الشرفات والمساعيد والعظامات والزبيد، نُدين ونستنكر بأشد العبارات ما يتعرض له أهلنا الكرام من عشائر البدو في محافظة السويداء السورية من جرائم إبادة جماعية، وخطف، وتنكيل، وتهجير قسري، على يد العصابات الطائفية الإجرامية التابعة لما يُعرف بـ”آل الهجري”، والتي تمارس أبشع صور الإرهاب والترويع بحق المدنيين العُزّل، خارجةً بذلك عن كل الأعراف والقيم والقوانين الإنسانية والدينية.

إن هذه الجرائم الممنهجة بحق أهلنا تُعدّ وصمة عار في جبين الإنسانية، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي، ليس فقط في الجنوب السوري، بل في المنطقة برمتها.

وعليه، فإننا:

1. نطالب الحكومة الأردنية بالتحرك العاجل والفاعل، دبلوماسيًا وإنسانيًا، لوقف هذه الانتهاكات، والضغط بكل الوسائل الممكنة لرفع الظلم الواقع على أهلنا، وتأمين الحماية لهم.

2. نطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتحقيق الفوري في هذه الجرائم، وتحميل مرتكبيها كامل المسؤولية، والعمل على محاسبتهم وفق القانون الدولي.

3. نؤكد على ضرورة اجتثاث العصابات الإجرامية التي أفسدت في الأرض ونشرت السموم والمخدرات، وعلى رأسها الكبتاغون والكرستال ميث، والتي بات خطرها يهدد أمن واستقرار المجتمعات العربية، ويشكّل امتدادًا لمشروع الفوضى والتفكك.

ختامًا، نُعلن تضامننا الكامل مع أهلنا في جبل العرب، ونشدّ على أيدي الأحرار والشرفاء هناك، ونؤمن أن إرادة الشعوب لا تُقهر، وأن الظلم مهما طال أمده فهو إلى زوال.

عاش الحق، وسقط الباطل.

صادر عن: أبناء عشائر الشرفات، المساعيد، العظامات، الزبيد

الأردن – تموز 2025