وفاة طفلة جديدة.. أعداد غير مسبوقة من المجوعين يصلون لمستشفيات قطاع غزة

وطنا اليوم:ذكرت وزارة الصحة في غزة، أن أعدادًا غير مسبوقة من المجوّعين في القطاع من الأعمار كافة تصل إلى أقسام الطوارئ في حالة إعياء وإجهاد شديدين.

وحذرت أن المئات من المجوّعين نحلت أجسادهم، بشكل يُعرّضهم للموت المحتم؛ نتيجة الجوع و تخطي قدرة أجسادهم على الصمود.

فيما أعلن في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، عن وفاة الطفلة سناء اللحام (عام ونصف)، بسبب سوء التغذية.

وأفادت مصادر طبية، بأن المستشفيات في قطاع غزة تتعامل مع مئات من مختلف الأعمار ممن أصابهم الجوع الحاد وسوء التغذية، إذ أنهم في حالات إجهاد حادة.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك 17 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما أنه يتم التعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد.

وأكدت، أن المستشفيات ليس لديها أسرة طبية وأدوية تكفي العدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت أن المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة للأونروا قد أجرت في هذه الفترة ما يقرب من 74 ألف فحص للأطفال للكشف عن سوء التغذية، وحددت ما يقرب من 5,500 حالة من سوء التغذية الحاد الشامل وأكثر من 800 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم.