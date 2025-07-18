تل ابيب ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى السويداء

وطنا اليوم:أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، اليوم الجمعة، أنه أصدر تعليمات بنقل مساعدات إنسانية عاجلة إلى محافظة السويداء جنوب سوريا، بزعم دعم السكان الدروز في ظل التدهور الأمني والإنساني في المنطقة.

وقالت خارجية الاحتلال في بيان إن “القرار جاء على خلفية الهجمات الأخيرة على الدروز في السويداء، وتردي الأوضاع الإنسانية هناك”، مضيفة أن ساعر أمر بتقديم مساعدات عاجلة تشمل طرودًا غذائية، ومعدات طبية، وأدوية، ومجموعات إسعافات أولية.

وبحسب البيان، تبلغ قيمة المساعدات نحو مليوني شيكل، سيتم تمويلها من ميزانية وزارة الخارجية، وستُوجَّه بشكل “مستهدف” إلى المناطق الدرزية المتأثرة مباشرة بالاشتباكات.

وتأتي هذه المزاعم في وقت تشهد فيه محافظة السويداء توتراً متصاعداً إثر اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلّحة محلية وقوات عشائرية، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الأمني والإنساني في المحافظة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السورية بشأن إعلان الاحتلال أو بشأن وجود تنسيق فعلي لإدخال المساعدات