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أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق حتى الأحد

5 ساعات ago
أجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق حتى الأحد

وطنا اليوم:تكون الأجواء اليوم الجمعة صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تنخفض يوم غد السبت، درجات الحرارة قليلا، وتكون الأجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق، بينما تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتبقى الأجواء الأحد، صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.
ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في البادية، بينما تكون حارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 18، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 18، وفي مرتفعات الشراة 30 – 16، وفي مناطق البادية 36 – 19، وفي مناطق السهول 34 – 20، وفي الأغوار الشمالية 42 – 20، وفي الأغوار الجنوبية 43 – 26، وفي البحر الميت 42 – 26، وفي خليج العقبة 42 – 27 درجة مئوية.


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