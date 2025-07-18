بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الحكومة الفلسطينية: قد نلجأ لإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية

6 ساعات ago
الحكومة الفلسطينية: قد نلجأ لإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية

وطنا اليوم:حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من تداعيات استمرار الحرب الإسرائيلية الشاملة على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، واستمرار اعتداءات المستوطنين، وتقييد الحركة على المعابر وإغلاق الحواجز، واحتجاز أموال المقاصة التي تشكّل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، مما يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين ، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومختلف القطاعات الحيوية الأخرى.
وأشار المجلس في ختام جلسته الطارئة التي عقدها، مساء الخميس، إلى أن قيمة الأموال المحتجزة باتت تفوق 8.2 مليار شيكل، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين بحيث يصل إجمالي المبلغ المحتجز إلى قرابة 9.1 مليار شيكل، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية، خصوصا القطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.
كما حذّر المجلس من أن استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبًا على جودة الخدمات، وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حادِ في دوام الموظفين.
وأكد مجلس الوزراء أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني، تواصل تحركاتها السياسية والقانونية المكثفة لاستعادة حقوق الفلسطينيين، داعياً مختلف دول العالم خصوصا الولايات المتحدة كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس لممارسة مزيد من الضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة، مع التحذير من خطورة نفاد الوقت للتحرك الفاعل بما يلزم لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.
وفي سياق ذي صلة، أكد مجلس الوزراء أنه وبرغم كل هذه التعقيدات والظروف الصعبة، فإنه يواصل العمل على استعادة الحقوق المالية المحتجزة، وتأمين كل ما أمكن من موارد للإيفاء بالالتزامات المالية خصوصا رواتب الموظفين ومختلف القطاعات.
ووجه المجلس رؤساء الدوائر الحكومية، للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دوام المؤسسات العامة، بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:54

الورقة الدرزية وحسابات دمشق: هل تقود ضربات إسرائيل إلى تطبيع بلا شروط؟

14:39

رئيس تجمّع العشائر يتحدث عن مجازر وقطع رؤوس واغتصاب بالسويداء ويتهم الحكومة بالتقصير

14:34

الصفدي والكرسي ومغزى المقال

14:02

مهرجان جرش .. هنا الأردن ومجده مستمر

13:55

تجارة عمّان تطلق برنامجا تدريبيا بعنوان: رحلة العمر عبر الأجيال للشركات العائلية

13:52

فادي السمردلي يكتب: الأردن والجنوب السوري بين نداءات فتح الحدود وذكاء الرد السيادي

13:51

خيانة الشعراء

13:49

حصدت الحرب الأهلية في الجزائر ٢٠٠٠٠٠ قتيل

13:46

10 صور توثّق الجوع في زمن التخمة والإبادة في عصر الشاشات

13:35

الدفاع المدني يتمكن من السيطرة على حريق مصنع في محافظة العاصمة

11:40

ماذا نعرف عن أسرار شوارع دبي القديمة التي تتحدى لهيب الصيف؟

11:18

الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

وفيات
وفيات الجمعة 18-7-2025الشاب أسامه فراس عواودة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-7-2025وفيات الأربعاء 16-7-2025وفيات الثلاثاء 15-7-2025