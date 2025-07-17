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وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

37 ثانية ago
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7

وطنا اليوم:وصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 إلى أرض المهمة، أمس الأربعاء، لتأدية واجبها الإنساني والطبي، وتقديم الرعاية الصحية للأهل في القطاع، والتخفيف من آثار المعاناة الإنسانية الناجمة عن استمرار الحرب الإسرائيلية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية، لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين.
وباشرت الطواقم فور وصولها باتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لمباشرة العمل، وتجهيز مختلف الأقسام والمعدات الطبية، تمهيداً لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات الصحية المطلوبة بكل كفاءة واقتدار.
ويضم المستشفى (126) من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، تشمل تخصصات الجلدية والجراحة العامة، وجراحة الشرايين، والأعصاب، والصدر، والمسالك، والتجميل، والعظام، والأطفال، والوجه والفكين، بالإضافة وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة.
وتعامل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 مع (46,600) مراجعٍ، وأجرى (533) عمليةً جراحيةً كبرى وصغرى، كما ساهم بشكلٍ فاعلٍ في المبادرة الملكية “استعادة أمل” لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف، حيث تم تركيب (532) طرفاً صناعياً علوياً وسفلياً منذ انطلاق المبادرة، خلال فترة عمله.
يشار إلى أن قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/6 وصلت اليوم إلى أرض الوطن بعد إنجاز مهامها الطبية والإنسانية، وكان في استقبالها مدير الإعلام العسكري وقائد لواء الدفاع الجوي الميداني/4 الملكي.


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