محافظ جرش: إجراءات مشددة بحق المتورطين بافتعال الحرائق

وطنا اليوم:قال محافظ جرش مالك خريسات، الخميس، إن إجراءات مشددة ستتخذ بحق كل من تورط بافتعال الحرائق في منطقة ساكب وديان الشام بمحافظة جرش.

وقدّر خريسات ، أن 70% من الحرائق تمت السيطرة عليها.

وأشار إلى وجود خطة للإطفاء بـ”الطرق اليدوية” والوصول إلى المناطق الوعرة، نظرا لأن الآليات لا تستطيع الوصول إلى بعض المناطق.

وكان مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة خالد المناصير قال، إن الكوادر المختصة قريبة من السيطرة على بؤر الحرائق في منطقة ساكب وديان الشام بمحافظة جرش.

وأضاف المناصير، أن الحريق مفتعل، بسبب اندلاعه في أكثر من بؤرة في الوقت ذاته.

وبين مدير الحراج أن الحريق وقع على مساحات تقدر بين 200 و 250 دونم، مشيرا إلى أن الأشجار المتضررة حرجية ومعمرة.

وتشارك طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي من نوع بلاك هوك، في إخماد نيران الحرائق المشتعلة.

وتساهم الطائرتان بالتعاون مع مجموعات الدفاع المدني في محافظة جرش وباقي الكوادر في المؤسسات والأجهزة المعنية بإخماد الحريق للحيلولة دون انتشاره إلى باقي المناطق، نظراً لصعوبة تضاريس المنطقة والتي حالت دون وصول آليات الدفاع المدني المجنزرة والمدولبة إلى موقع الحريق.