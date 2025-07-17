بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

94 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة

42 ثانية ago
94 شهيدًا في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 94 شهيدًا و 367 جريحًا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 58,667 شهيدًا 139,974 جريحًا منذ السابع من تشرين الأول 2023م.
وأضافت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي، بلغت 7,843 شهيدًا 27,933 جريحًا .
وذكرت، أن عدد شهداء المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 26 شهيدًا وأكثر من 32 جريحًا، ليرتفع إجمالي شهداء المساعدات إلى 877 شهيدًا وأكثر من 5,666 جريحًا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:24

خطيب الجمعة المتنمر

19:16

وزارة التربية: ستعاد إلى المعلمين المبالغ المالية المقتطعة لصالح النقابة

19:09

التعامل مع حريق طال عشرات الدونمات الحرجية في جرش

19:05

إغلاق 5 فنادق في البترا مؤقتا بسبب ضعف الحركة السياحية

17:46

العيسوي ينقل تحيات وتمنيات الملك وولي العهد للنائب السعود بالشفاء

16:52

الأردن يدين القصف الإسرائيلي لكنيسة دير اللاتين في غزة

16:49

نتنياهو: توصلنا لوقف النار في سوريا بالقوة لا بالطلبات

16:24

اكثر من 500 قتيل في احداث السويداء وسط نزوح لعائلات من عشائر البدو

15:56

ثروات مليارديرات الشرق الأوسط تقفز 65% والفقراء يواجهون انعدام الغذاء

15:33

الشاب أسامه فراس عواودة في ذمة الله

15:27

النص الكامل لحكم عدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين

14:40

قانونٌ أيرلنديٌّ جديدٌ: استيراد بضاعة من الأراضي الفلسطينيّة المُحتلّة جريمةٌ جنائيّةٌ

وفيات
الشاب أسامه فراس عواودة في ذمة اللهوفيات الخميس 17-7-2025وفيات الأربعاء 16-7-2025وفيات الثلاثاء 15-7-2025تمام موسى الحناحنه في ذمة الله