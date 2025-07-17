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وزارة التربية: ستعاد إلى المعلمين المبالغ المالية المقتطعة لصالح النقابة

24 ثانية ago
وزارة التربية: ستعاد إلى المعلمين المبالغ المالية المقتطعة لصالح النقابة

وطنا اليوم:أكد الناطق الاعلامي في وزارة التربية والتعليم محمود حياصات أنه ستتم إعادة جميع المبالغ المقتطعة من المعلمين لصالح النقابة إلى مستحقيها حسب الأصول اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية قانون النقابة بتاريخ 2025/7/17.
وبين حياصات أن جميع الاقتطاعات المالية التي حصلت لصالح نقابة المعلمين الأردنيين بالاستناد إلى قانون نقابة المعلمين الأردنيين والتشريعات الصادرة بمقتضاه، ستعاد إلى مستحقيها.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب صدور قرار من قبل المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) سنة (2011) وتعديلاته.


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