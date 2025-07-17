إغلاق 5 فنادق في البترا مؤقتا بسبب ضعف الحركة السياحية

وطنا اليوم:كشفت جمعية الفنادق الأردنية، عن إغلاق 5 فنادق هذا الصيف مؤقتا نتيجة ضعف الحركة السياحية وغياب الزوار الأجانب.

وأضافت الجمعية في بيان، الخميس، أن نسب الإشغال في فنادق عمان ارتفعت بنسبة 16% مقارنة بالأسبوع الماضي، وأرجعت الجمعية الارتفاع إلى موسم الأعراس والمؤتمرات إضافة إلى عطلة الصيف، مبينة أن أغلب الجنسيات المقيمة عربية.

وتشهد منطقة البحر الميت ارتفاعًا في نسبة الإشغال مقارنة بالأسابيع الماضية بنسبة 10%، مع توقعات بارتفاع أكبر خلال عطلة نهاية الأسبوع، خاصة مع بدء عطلة الصيف وقدوم المغتربين، مما يشير إلى إمكانية الوصول إلى معدلات إشغال مرتفعة.