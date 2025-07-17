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العيسوي ينقل تحيات وتمنيات الملك وولي العهد للنائب السعود بالشفاء

28 ثانية ago
العيسوي ينقل تحيات وتمنيات الملك وولي العهد للنائب السعود بالشفاء

وطنا اليوم –  زار رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، النائب سليمان السعود، الذي يرقد على سرير الشفاء، حيث اطمأن على صحته.
ونقل العيسوي، خلال الزيارة، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما الصادقة للنائب السعود بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.


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