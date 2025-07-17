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الأردن يدين القصف الإسرائيلي لكنيسة دير اللاتين في غزة

41 ثانية ago
الأردن يدين القصف الإسرائيلي لكنيسة دير اللاتين في غزة

وطنا اليوم:دانت المملكة الأردنية الهاشمية بأشدّ العبارات، القصف الإسرائيلي لكنيسة دير اللاتين في غزة، والذي أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات، باعتباره خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د. سفيان القضاة أن قصف إسرائيل لكنيسة دير اللاتين يُعد امتدادًا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها واستهدافها الممنهج للمدنيين الأبرياء في القطاع.
وشدّد السفير القضاة على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لاسيّما القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة الأعيان المدنية ودور العبادة في قطاع غزة بشكل فوري.
ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وضرورة اتخاذ موقف فاعل يوقِف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، ويضمن إدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.


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