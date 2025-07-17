الشاب أسامه فراس عواودة في ذمة الله

وطنا اليوم:شاب خلوق مؤدب حاول أن يشق طريقه للعمل وكسب الرزق الحلال رغم حصوله على شهادة الهندسة

اقتنى أسامةُ دراجة “سكوتر” ليعتاش منها ويخفف عن كاهل والده تكاليف الحياة .

قدّرَ الله وهو في طريق عودته إلى بيت أهله منتصف الليل قبل أيام أن يتفاجأ بكلب في طريقه المظلم وكدر الظروف التي سلب حلاوتها منه ومن كثيرٍ من شبابنا طُغمةً نسأل الله أن يجازيهم بما يستحقون .

تفاجأ أسامة بكلبٍ ضالٍّ فحاول أن يتلاشاه فانقلبت دراجته، تَسَبَّبَ ذلك بإحداث نزيف في دماغه وإصابات بليغة في رأسه ودخل في غيبوبةٍ منذ ايام لينتقل صباح اليوم الى مثواه الاخير عند رب رحيم.

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون