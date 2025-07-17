اتفاقية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل آبار الكفرين بقيمة 1.2 مليون دولار

وطنا اليوم:وقّع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الخميس، الموافق 17 تموز 2025، اتفاقية تنفيذ مشروع إعادة تأهيل آبار الكفرين، بحضور أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، وممثلة بنك الاستثمار الأوروبي السيدة سعاد فارسي، وعدد من المعنيين. ويأتي المشروع بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) بقيمة 1.196 مليون دولار أمريكي، ويشمل إعادة تأهيل سبعة آبار، ضمن إطار مشروع الخدمات الهندسية لمشاريع المياه المموّل من الحكومة الأمريكية (USG).

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع الجهود الوطنية لتحسين التزويد المائي في مختلف مناطق المملكة، وتماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي، واستراتيجية قطاع المياه 2023–2040، لاسيما في مناطق لواء الشونة الجنوبية التي تواجه تحديات في البنية التحتية. كما أشار إلى أن المشروع يعزز من مشاركة القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبيّن أبو السعود أن الوزارة، من خلال سلطة المياه، تركز على تسريع تنفيذ وتأهيل مصادر المياه وتحسين شبكاتها، لمواجهة تزايد الطلب، ومعالجة المناطق التي شهدت اختلالات سابقة، بالإضافة إلى تنفيذ الخطط الرامية لخفض فاقد المياه. وأكد أن المشروع سيسهم في رفع كفاءة التزويد المائي في الشونة الجنوبية، من خلال الاعتماد على الضخ الانسيابي الطبيعي، الذي من شأنه إطالة عمر الشبكات وتعزيز العدالة في التوزيع.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يشكل جزءاً من برنامج متكامل بقيمة 50 مليون دولار، يشمل إنشاء واستبدال شبكات المياه، وبناء خزانات ومحطات ضخ جديدة، وتوسعة محطة ضخ الكفرين لمعالجة مياه الشرب وفق أعلى المعايير، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تأهيل الآبار واستبدال مكوناتها الفنية من مضخات، وأنابيب، ولوحات كهربائية، وعدادات حديثة. ومن المتوقع أن تستغرق هذه الأعمال سبعة أشهر، لتوفير نحو 500 متر مكعب من المياه في الساعة، بما يغطي احتياجات أكثر من 55 ألف مواطن في المنطقة.

وختم الوزير أبو السعود بتقديم الشكر للاتحاد الأوروبي، ممثلاً ببنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وللحكومة الأمريكية، على دعمهم المتواصل لقطاع المياه في الأردن، مؤكداً أهمية هذا التعاون في مواجهة التحديات المتزايدة في الأمن المائي الوطني.

من جهتها، عبّرت ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي، السيدة سعاد فارسي، عن تقديرها للتعاون البنّاء والمستمر مع قطاع المياه، مؤكدة التزام البنك بدعم جهود الأردن في تعزيز استدامة مصادره المائية