رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء بيت فجار

العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية يعبر بثقة نحو المستقبل

المتحدثون: نعتز بقيادتنا الهاشمية وثقتنا مطلقة بالملك

وطنا اليوم – التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفداً من أبناء بيت فجار في الأردن.

واستعرض العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني على مختلف الأصعدة والمستويات من أجل مستقبل أفضل للوطن والمواطن.

وأشار العيسوي إلى أن الرؤية الملكية تجعل من الإنسان الأردني محور السياسات الوطنية وأساسها والهدف من عملية التنمية، والسعي إلى تعزيز مشاركته في مختلف المسارات والقطاعات.

وفي معرض حديثه عن مسيرة التنمية والتحديث والتطوير، أكد العيسوي أن جلالة الملك يؤمن بقدرات أبناء شعبه في بناء الأردن الأفضل، موضحاً أن الرؤية الملكية للتحديث والتطوير تستند إلى تكاملية في مختلف المجالات.

وأكد العيسوي أن قوة الأردن تنبع من حكمة قيادته الهاشمية ووحدة صفه وتماسك جبهته الداخلية، والتي من شأنها أيضاُ تعزيز ثباته على مبادئه والحفاظ على أمنه واستقراره وسط ما يشهده الإقليم من أزمات.

وأشار العيسوي إلى أن مواقف الأردن تجاه قضايا أمته راسخة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لافتاً إلى الجهود التي يبذلها جلالة الملك إقليمياً ودولياً، لتبقى القضية الفلسطينية حاضرة كأولوية في اجندات المحافل الدولية والإقليمية.

وثمن العيسوي جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في مجالات التعليم والتمكين المجتمعي، وكذلك بدور وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وحيا جهود نشامى القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في حماية الوطن وصون أمنة واستقراره.

من جهتهم، أعرب المتحدثون عن بالغ اعتزازهم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ، مؤكدين ثقتهم المطلقة بنهج جلالته ورؤيته الحكيمة في صون أمن الوطن واستقراره وتعزيز مكانته إقليمياً ودولياً، مشيرين إلى أن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى نموذجًا في الثبات والاعتدال والوقوف إلى جانب قضايا أمته العادلة.

وشددوا على أن الوحدة الوطنية الراسخة وتماسك الجبهة الداخلية تمثلان حجر الأساس في قوة الأردن ومنعته، مجددين التمسك بالثوابت الوطنية.

واشادوا بالحراك الملكي الدولي والإقليمي الذي يقوده جلالة الملك، دفاعًا عن مصالح الأردن العليا، وعن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأعربوا عن اعتزازهم بجهود جلالة الملك الجبارة في دعم الأشقاء الفلسطينيين، في الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني.

كما أثنوا على المواقف الأردنية المساندة للأشقاء في سوريا، سياسياً ولوجستياً، لافتين إلى مشاركة نشامى رجال الدفاع المدني الأردني في عمليات إطفاء الحرائق في سوريا، بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك.

وقدروا عالياً جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ودوره الريادي.

وأكدوا اعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالأجهزة الأمنية، التي تشكل صمام أمان الوطن وحصنه المنيع.

وعبروا عن أصدق التهاني وأخلص التمنيات إلى جلالة الملك وسمو ولي العهد ولجميع الاردنيين بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكدين أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تجسد معاني الحرية والكرامة والسيادة.