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الإمارات تنفذ أكبر مشروع لإمداد المياه المحلاة من مصر إلى جنوب غزة

29 ثانية ago
الإمارات تنفذ أكبر مشروع لإمداد المياه المحلاة من مصر إلى جنوب غزة

وطنا اليوم:أعلنت عملية “الفارس الشهم 3” الإماراتية بدء تنفيذ مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة، عبر خط ناقل جديد يُعد الأكبر من نوعه.
وخلال مؤتمر عُقد في مقر مصلحة مياه بلديات الساحل بمدينة دير البلح، أعلنت العملية عن إنشاء خط مياه ناقل 315 ملم وطول 6.7 كيلومترات، يربط بين محطة التحلية التي أنشأتها الإمارات في الجانب المصري، ومنطقة النزوح الواقعة بين محافظتَي خانيونس ورفح.
ويهدف المشروع إلى خدمة نحو 600 ألف نسمة من السكان المتضررين، بتوفير 15 لترا من المياه المحلاة لكل فرد يوميا، في ظل تدمير أكثر من 80% من مرافق المياه بفعل الأحداث الصعبة في قطاع غزة.
وأكد المسؤول الإعلامي لعملية “الفارس الشهم 3” في قطاع غزة، شريف النيرب، أن “مشروع خط المياه الجديد ليس مجرد استجابة طارئة لأزمة العطش في غزة، بل امتداد لنهج إماراتي ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل الظروف الكارثية التي خلّفتها الحرب”.
وأضاف: “الإمارات كانت ولاتزال المساند الأول لغزة في مختلف القطاعات، بدءا من إنشاء محطات تحلية المياه، ومرورا بتزويد المصلحة بصهاريج المياه، وحفر الآبار، وصيانة الشبكات، وانتهاء بهذا المشروع الحيوي الذي يسعى لتأمين مياه الشرب للمناطق الأكثر تضررا”.


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