الأردن يواصل دعم غزة بإرسال قافلة جديدة مكوّنة من 50 شاحنة مساعدات غذائية

وطنا اليوم:استمرارًا للجهود الإغاثية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وبتنسيق مباشر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قافلة جديدة مكوّنة من 50 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية الأساسية باتجاه شمال قطاع غزة.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا لسلسلة الدعم الأردني المتواصل منذ بداية الأزمة، في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، وخصوصًا في المناطق الشمالية التي تواجه نقصًا حادًا في الغذاء وانقطاعًا مستمرًا في سلاسل التوريد.

وأكدت الهيئة أن المساعدات تُرسل ضمن خطة استجابة طارئة، يجري تنفيذها بمتابعة حثيثة من الجهات المعنية، لضمان إيصال الدعم الغذائي إلى الأسر الأكثر تضررًا، عبر آليات توزيع مدروسة بالتنسيق مع الشركاء المحليين في غزة.

وتؤكد الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التزامها بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تعزيزًا للدور الأردني الثابت في دعم صمود الأشقاء الفلسطينيين، وتخفيفًا من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرّون بها.