طارق خوري يتساءل من هو النشمي؟

وطنا اليوم:تساءل النائب السابق طارق خوري ورئيس نادي الوحدات الأسبق عن معنى مصطلح النشمي وكتب التالي :

من هو النشمي ؟

في الأردن، لا تُطلق كلمة “نشمي” على كل شخص، رغم سهولة ترديدها…

“النشمي” ليس مجرد ابن هذه الأرض، بل ابنها البار.

هو من:

يحمل في قلبه الولاء الصادق لوطنه لا لمصالحه،

ويضع الكرامة فوق الخوف،

يهبّ عند النداء دون أن يُطلب منه،

يقف إلى جانب الضعيف، وينتصر للمظلوم، ويصون العرض والجار.

“النشمي” لا يكذب، لا يخذل، لا يساوم، لا يهرب من الواجب.

هو الذي يواجه، ويصبر، ويتحمّل، ويبادر، ويضحي… دون أن يطلب شكرًا.

هو الذي إن حضر شعر الناس بالأمان، وإن غاب شعروا بفراغ.

النشمي خلق وسلوك… لا لبس وشعار وأغاني.

النشمي فعل… لا شكل.

النشمي من يحمل شرف الانتماء الحقيقي للأردن، بالأخلاق والتضحية لا بالشعارات.

ليس كل من رُزق لسانًا يُحسن قول “أنا نشمي”،

لأن النشمي يُعرَف بالفعل لا بالقول.