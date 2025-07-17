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توزيع الدفعة السابعة من أطفال غزة المرضى في المستشفيات الخاصة

34 ثانية ago
توزيع الدفعة السابعة من أطفال غزة المرضى في المستشفيات الخاصة

وطنا اليوم:وزعت جمعية المستشفيات الخاصة الدفعة السابعة من الأطفال المرضى والمصابين من قطاع غزة، والبالغ عددهم 35 طفلاً برفقة 72 مرافقاً، حيث تم توزيعهم على عدد من المستشفيات الخاصة الأعضاء في الجمعية، وذلك حين وصولهم أمس الأربعاء، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني”.
وأكد رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري، أن الجمعية وبتنسيق وثيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي – ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مستمرة في أداء واجبها الإنساني رغم التحديات، تنفيذا للتوجيهات الملكية باستقبال 2000 طفل للعلاج في الأردن.
وأضاف أنه ارتفع بذلك العدد الإجمالي للأطفال الذين تم استقبالهم في المستشفيات الخاصة ومنذ انطلاق المبادرة في آذار الماضي إلى 112 طفلاً برفقة 241 مرافقاً، وسط تنسيق طبي ولوجستي عالي المستوى لضمان سلامة الجميع.


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