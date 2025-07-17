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الأردن يعزي بضحايا حريق مركز تجاري في العراق

26 ثانية ago
الأردن يعزي بضحايا حريق مركز تجاري في العراق

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية العراق الشقيقة بضحايا حريق مركز تجاري في مدينة الكوت شرق العراق، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة في هذا الحادث الأليم، معربا عن أصدق التعازي لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.


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