جثث على الطرقات.. مطالبات بإعلان السويداء مدينة منكوبة

وطنا اليوم:بعد أيام دامية شهدتها محافظة السويداء السورية تعلو الأصوات المطالبة بإعلانها مدينة منكوبة نظرا لتردي الوضع الخدمي وانقطاع التيار الكهربائي والاتصالات وخروج المشفى الوطني عن الخدمة كليا.

وتداول نشطاء من داخل المحافظة منشورات تطالب بإعلان السويداء مدينة منكوبة تحتاج إلى تحرك عاجل في ظل الحديث عن تكدس الجثث على أطراف الطرقات، وحديث عن وجود عشرات المفقودين حتى اللحظة.

وتعالت الأصوات المطالبة بضرورة إنقاذ المشفى الوطني الذي خرج عن الخدمة وتوقفت فيه أجهزة غسيل الكلى عن العمل ونفذت منه المعدات الطبية بشكل كامل، وتحدث البعض عن عدم وجود قدرة استيعابية في المشارح وبرادات الموتى لمزيد من الجثث.

وأظهرت مقاطع فيديو تعرض العديد من المحال التجارية لعمليات سرقة وتحطيم كما ظهرت عشرات السيارات والآليات المحروقة وسط الطرقات، كما أن مئات البيوت في المدينة وقراها الغربية والشمالية تعرضت للنهب، والحرق.

وأقفلت محطات الوقود أبوابها، كما تعرضت البنية التحتية للتخريب والتدمير، فيما خرجت الكثير من آبار المياه وتوقفت عن ضخ المياه في منطقة تشهد بالأصل أزمة مياه خانقة.

وأعلن الزعيم الدرزي الشيخ يوسف جربوع، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية بشأن السويداء، يقضي بوقف العمليات العسكرية وإنهاء مظاهر السلاح خارج الدولة.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، الخميس، إن الدروز “جزء أصيل من نسيج هذا الوطن”، مشددا على أن سوريا “لن تكون أبدا مكانا للتقسيم أو التفتيت أو زرع الفتن بين أبنائها”.

وأضاف الشرع في كلمة: “نؤكد لكم (الدروز) أن حماية حقوقكم وحريتكم هي من أولوياتنا، وأننا نرفض أي مسعى يهدف لجرّكم إلى طرف خارجي أو لإحداث انقسام داخل صفوفنا، إننا جميعا شركاء في هذه الأرض، ولن نسمح لأي فئة كانت أن تشوّه هذه الصورة الجميلة التي تعبّر عن سوريا وتنوعها”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”.

واسترسل قائلا: “لقد قررنا تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل بمسؤولية حفظ الأمن في السويداء، مؤكدين أن هذا القرار نابع من إدراكنا العميق لخطورة الموقف على وحدتنا الوطنية، وتجنب انزلاق البلاد إلى حرب واسعة جديدة قد تجرّها بعيدا عن أهدافها الكبرى في التعافي من الحرب المدمرة وإبعادها عن المصاعب السياسية والاقتصادية التي خلّفها النظام البائد”.