رفع الإنذار من حصول تسونامي بعد زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة ألاسكا

وطنا اليوم:ضرب زلزال بقوة 7,3 درجات قبالة سواحل ولاية ألاسكا الأربعاء، ما استدعى إصدار إنذار من تسونامي لفترة وجيزة، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت السلطات إن الزلزال لم يخلف أضرارا كبيرة على ما يبدو.

ووقع الزلزال قرابة الساعة 12.37 بالتوقيت المحلي، وحدّدت الهيئة مركزه على بُعد نحو 87 كيلومترا جنوب بلدة ساند بوينت على عمق يبلغ 20,1 كيلومترا.

وإثر الزلازل أصدرت السلطات تحذيرا من تسونامي في منطقة ساحلية شاسعة جنوب غرب ألاسكا غير مأهولة كثيرا تغطي أكثر من 1100 كيلومتر. وقد رفع الإنذار بعد أقل من ساعتين بقليل.

وانطلقت صافرات الإنذار في عدة مدن وبلدات في المنطقة المشمولة وطلب من السكان اللجوء إلى المرتفعات أو إلى مناطق بعيدة عن الساحل.

وفي وقت لاحق أعلنت السلطات أن الخطر قد زال.

وتقع ألاسكا في منطقة حزام النار النشطة زلزاليا في المحيط الهادئ.

وتعرضت الولاية النائية في آذار 1964 لزلزال بقوة 9.2 درجات، هو الأقوى الذي تمّ تسجيله في أميركا الشمالية.

وألحق الزلزال دمارا بمدينة آنكوريدج وأطلق تسونامي اجتاح خليج ألاسكا، وساحل الولايات المتحدة الغربي وهاواي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 130 شخصا وتسبب بأضرار في الممتلكات بأكثر من 400 مليون دولار.

ووقع زلزال بقوة 7.2 درجات قبالة شبه جزيرة ألاسكا في تموز 2023، ولم يتم الإبلاغ عن أضرار كبيرة بعد الهزة.