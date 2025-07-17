مستشفى الزرقاء الحكومي ينجز تدخلا نوعيا لعلاج آلام مزمنة في الظهر

وطنا اليوم:أجرى فريق طبي متخصص في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، تدخلا علاجيا نوعيا باستخدام تقنية التبريد بالنيتروجين السائل لعلاج آلام مزمنة في أسفل الظهر، وذلك لمريض يعاني من التهاب في المفصل العجزي الحرقفي.

وقال مدير المستشفى الدكتور ناصر حسين، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الإجراء العلاجي تم باستخدام تقنية حديثة تعتمد على التبريد بواسطة النيتروجين السائل Cryotherapy of the Sacroiliac Joint، وهي من الطرق الحديثة على مستوى العالم في علاج الألم المزمن، مشيرا إلى أن الإجراء تم تحت التخدير الموضعي وبدقة عالية دون اللجوء إلى الجراحة التقليدية.

وأوضح أن هذه التقنية تعد من أحدث الوسائل العلاجية عالميا في السيطرة على الألم المزمن، وتمثل دخول المستشفى الجديد إلى عصر الابتكار الطبي، القائم على التكنولوجيا المتقدمة والكفاءات المحلية.

وبين أن الفريق الطبي الذي نفذ الإجراء ضم أطباء من قسم جراحة الدماغ والأعصاب، بقيادة رئيس الشعبة الدكتور طارق حرب، وبمشاركة الاختصاصي الدكتور محمد الحلحولي، وممرضي العمليات عبد الرحمن مقدادي، ومحمد الزيود، ضمن فريق عمل متكامل.

وأشار الدكتور حسين، إلى أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة ضمن توجه المستشفى لتعزيز خدمات الرعاية الصحية المتخصصة واستخدام التقنيات الحديثة، كما يجسد رؤيته في أن يكون صرحا طبيا رائدا في تقديم الرعاية الصحية المتخصصة، ومركزا يعتمد عليه في إجراء التدخلات الدقيقة بأسلوب آمن وحديث، بما يسهم في تطوير مستوى الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.