بلديات تنشط في الحملات البيئية خلال فصل الصيف لتعزيز النظافة بمناطقها

وطنا اليوم:تنفذ البلديات ومديريات ومكاتب حماية البيئة، بالتعاون مع الجهات الرسمية، عدداً من حملات النظافة والتوعية في عدة مناطق من المملكة، تشمل الشوارع والحدائق والمتنزهات والمواقع السياحية والحرجية. الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تنفذها البلديات خلال فصل الصيف. وتشمل الاماكن التي تشهد مع دخول فصل الصيف تواجدا كبيرا للمواطنين وحركة تنقل كثيفة للمحافظة على مظهرها العام وديمومة خدماتها. كما تأتي بهدف التوعية البيئية، والتأكيد على أهمية المحافظة على نظافة الوطن وضرورة التخلص من النفايات، اضافة الى أهمية زراعة الأشجار والعناية بها وفوائدها على البيئة. والمواقع أثرية بأن تكون نظيفة وجاهزة لاستقبال الزوار والسياح على مدار الساعة وهي بأنظف وأجمل حلة.

عجلون

وبدأت بلدية عجلون الكبرى بتنفيذ حملات بيئية شاملة في مختلف مناطقها بغية الحفاظ على نظافة الاحياء السكنية والشوارع الرئيسة والفرعية ولمنع تشكل مكاره صحية. وقال رئيس لجنة البلدية المهندس محمد البشابشة يأتي تنفيذ هذه الحملات بهدف الحفاظ على ديمومة النظافة، مشيراً إلى أنه تم الايعاز لمديري مناطق البلدية بالتركيز على النظافة وايلاء الجانب البيئي الأهمية القصوى. وبين البشابشة أن حملات النظافة شملت الحي الشرقي ووسط البلد ومحيط المدارس في منطقة عين جنا وشوارع وأحياء بلدة سامتا في منطقة الروابي، لافتا إلى أنه نفذت الكوادر المختصة في منطقة الصفا حملات رش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الحشرات الزاحفة والطائرة الأمر الذي من شأنه تحسين الواقع البيئي في تلك المناطق. ونفذت لجنة بلدية كفرنجة الجديدة بالتعاون والشراكة مع مجلس الخدمات المشتركة/عجلون، حملة نظافة شاملة للشارع الرئيس الممتد من منطقة عين البستان مرورا بمدينة كفرنجة وصولًا إلى سد كفرنجة، والذي يُعد من الشوارع الحيوية والهامة في المنطقة سياحيا وخدميا. كما نفذت حملة ميدانية شاملة لإزالة الاعتداءات والعوائق عن شارع الغور الحيوي في إطار تحسين الواقع المروري وتعزيز انسيابية الحركة. وقال رئيس لجنة بلدية كفرنجة الجديدة إسماعيل العرود، إن شارع الغور يعد شريانا حيويا يربط بين عدة محافظات ويخدم مناطق سياحية وتجارية مهمة ما يستدعي الحفاظ على جاهزيته ونظافته وخلوه من أي تعديات تعيق حركة المواطنين والزوار. وجاءت الحملة بهدف إزالة النفايات والمخلفات التي تشوّه المنظر العام، والحفاظ على البيئة وجمالية الطريق الذي يشهد حركة مرورية نشطة يوميًا، حيث تستمر الحملة لمدة يومين متتاليين لضمان تنظيفه بالكامل وتحسين مظهره الحضاري. ويُعتبر هذا الطريق شريانًا حيويًا يخدم العديد من المواقع السياحية البارزة في لواء كفرنجة، مثل شلالات راجب وسد كفرنجة السياحي، إضافة إلى مروره بعدد من المنتجعات السياحية والمزارع الريفية المجهزة لاستقبال الزوار، والتي أصبحت مقصدًا مهمًا لعشاق السياحة البيئية والطبيعة الهادئة. ايضا قامت كوادر البيئة والصحة والسلامة العامة في بلدية الجنيد والتي تضم بلدة صخره وعبين وعبلين بحملات الحفاظ على البيئة والنظافة للشوارع الرئيسة والفرعية والاحياء. وبحسب رئيس لجنة البلدية الدكتور أحمد قوقزة أن حملات النظافة للشوارع الرئيسة والفرعية والاحياء ستتواصل للحفاظ على البيئة والسلامة العامة. وتابع قوقزه ورئيس مجلس الخدمات المشتركة المهندس وليد درادكه والمدير التنفيذي المهندسه لارا المومني ومراقب الميدان خلدون المومني أعمال حملة النظافة التي يقوم بها عمال مجلس الخدمات بالتعاون مع كوادر بلدية الجنيد على تنظيف الشوارع الرئيسة بمنطقة الجنيد حيث بدأ العمل على شارع إربد عجلون لجمع النفايات من اطاريف الشوارع والجزر الوسطية.

الطفيلة

باشرت بلدية الطفيلة الكبرى بحملة بيئية لإزالة الأنقاض والنفايات ومخلفات الأغنام والدواجن المنتشرة على جوانب الطرق الداخلية والرئيسية، في مناطقها الإدارية الخمس التابعة لها، للحد من انتشار البؤر البيئية سيما مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف الحالي. كما نفذت طواقم البلدية حملات رش ومكافحة للحشرات الضارة في مناطق العين البيضاء والحسين وعيمة ووسط المدينة ووادي زيد والبرنيس ومناطق العاروض، استجابة لمطالب المواطنين للحفاظ على سلامتهم، والحد من انتشار الحشرات، والبؤر البيئية خاصة في الاحياء القديمة من مدينة الطفيلة. وبين رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور محمد الكريميين ان حملات النظافة التي بوشر بتنفيذها جاءت بغية الحد من انتشار النفايات وتراكمها، ولتفعيل ديمومة الجهود الميدانية الخاصة بالنظافة العامة برفع الأنقاض، مع العمل على تنظيف جوانب الطرق في الأحياء السكنية خاصة في مدينة الطفيلة ووسطها التجاري. واضاف ان الحملة استهدفت الحد من انتشار الأنقاض وأكوام الأتربة والحجارة وبقايا ومخلفات الأبنية ومزارع الدواجن والمواشي المتراكمة على جوانب الطرق خاصة الطريق الدائري واحياء مدينة الطفيلة. كما جرى تنظيف مخارج ومداخل مجاري الأودية وتصاريف واقنية مياه الأمطار والعبارات الأنبوبة والصندوقية، لافتا إلى تعديات يسببها عدد من المواطنين المخالفين بقيامهم بطرح النفايات ومخلفات الأبنية بشكل عشوائي على امتداد جوانب الطرق الرئيسة والفرعية إلى جانب الطريق الدائري، داعيا إلى ضرورة الالتزام بإلقاء الأنقاض وأكوام الأتربة في مكب النفايات الذي تم تخصيصه بالقرب من الطريق الدائري.

دير علا

تفقد محافظ البلقاء، فيصل المساعيد، عدداً من المرافق في لواء دير علا، شملت بلدية دير علا ومرافق خدمية وصحية، بهدف متابعة واقع الخدمات المقدمة للمواطنين، والاطلاع على التحديات التي تواجه العمل البلدي والصحي. وخلال زيارته لبلدية دير علا، التقى المساعيد رئيس لجنة البلدية وأعضاء المجلس البلدي، حيث بحث معهم سبل تحسين الخدمات في مختلف القطاعات، وناقش أبرز المعيقات التي تواجه العمل البلدي، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك لتذليل العقبات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. كما اطّلع المحافظ على سير العمل في مصنع السماد العضوي وآلية التعامل مع النفايات الحيوانية (الزبل غير المعالج)، مشددًا على ضرورة تعزيز الإجراءات الرقابية وتنفيذ حملات رش دورية للحد من انتشار الذباب المنزلي، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة البيئة. وفي السياق ذاته، زار المساعيد مستشفى الأميرة إيمان في منطقة معدي، حيث جال في أقسامه واطّلع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدًا بأداء الكوادر الطبية والتمريضية، ومؤكدًا دعم المحافظة الكامل للارتقاء بالمنظومة الصحية في المستشفى. وشدّد المساعيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات الرسمية والمجتمع المحلي لتطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتابع باهتمام جميع القضايا التي تم طرحها خلال الجولة، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة