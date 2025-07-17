إخماد حريق شب داخل مصنع أثاث ومفروشات في مخيم حطين

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن فرق الاطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني الزرقاء وباسناد من مديريات دفاع مدني وسط عمان و شرق عمان ومجموعة إسناد العاصمة والشرطة وقوات الدرك وبلدية الزرقاء تعاملت مساء اليوم مع حريق شب داخل هنجر يستخدم كمصنع للمفروشات والأثاث والأجهزة الرياضية ؛ بمساحة كلية (٢٠٠٠) م٢ ،في منطقة مخيم حطين بمحافظة الزرقاء.

وأضاف الناطق الإعلامي أن فرق الإطفاء بذلت جهود كبيرة في عمليات الاخماد وكان لسرعة الاستجابه دور كبير في حصر الحريق والسيطرة عليه بوقت قياسي حيث شارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات العمليات بالإضافة إلى العديد من الكوادر البشرية.

وقد استغرقت عمليات اخماد الحريق عدة ساعات متواصلة وذلك نظراً لطبيعه المواد المحترقه والتي نتج عنها تصاعد كثيف للدخان ، هذا ولم ينتج عن الحريق أية إصابات بالارواح ، وتم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.الدفاع المدني يبذل جهوداً كبيرة في إخماد حريق مصنع للأثاث والمفروشات في محافظة الزرقاء .

*سرعة الاستجابه كان لها دور كبير في حصر الحريق وإخماده بوقت قياسي.

*عشرات الآليات العملياتية والعديد من الكوادر البشرية شاركت في إخماد الحريق.

*تصاعد كثيف للدخان نظراً لطبيعة المواد المشتعلة.