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أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق الخميس والجمعة

37 ثانية ago
أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق الخميس والجمعة

وطنا اليوم:يكون الطقس اليوم الخميس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الجمعة حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويطرأ السبت، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ويستمر الطقس يوم الأحد، صيفيا اعتياديا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 21، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 17, وفي مرتفعات الشراة 30 – 18, وفي مناطق البادية 38 – 22, وفي مناطق السهول 35 – 21, وفي الأغوار الشمالية 41 – 24, وفي الأغوار الجنوبية 43 – 28, وفي البحر الميت 42 – 27، وفي خليج العقبة 42 – 28 درجة مئوية


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